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Descontinuado
Assistência
HR1453/70
Descontinuado
User Manual Philips
A batedeira da Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 175 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás de amassar irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.