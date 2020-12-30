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Descontinuado

Daily CollectionBatedeiras de mão

HR1456/70

Agora misturar é divertido e fácil

A batedeira da Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 175 W, as 5 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás de amassar irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.

Ver todos os benefícios

Batedeira para sobremesas deliciosas e bolos caseiros

Agora misturar é divertido e fácil

  • 300 W

  • 5 velocidades e turbo

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massas

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Inclui pás para claras e para massas

Inclui pás para claras e para massas

Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.

Gancho para guardar fio de alimentação

Gancho para guardar fio de alimentação

Gancho para guardar o fio e manter a sua cozinha arrumada.

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