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Descontinuado
Assistência
HR1538/60
Descontinuado
User Manual Philips Mixer - English (US)
A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a fazer bolos, tartes e pães caseiros deliciosos. O seu potente motor de 200 W, as 3 velocidades, as pás de bater e amassar fazem com que misturar seja divertido e fácil.