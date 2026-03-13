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Manuais e documentação

User Manual Philips Mixer - English (US)

  • PDF ficheiro, 839.2 kB
  • 13 March 2026

A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a fazer bolos, tartes e pães caseiros deliciosos. O seu potente motor de 200 W, as 3 velocidades, as pás de bater e amassar fazem com que misturar seja divertido e fácil.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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