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  • Prepare facilmente especialidades caseiras
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Descontinuado

Batedeiras com suporte

HR1538/60

Prepare facilmente especialidades caseiras

A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a fazer bolos, tartes e pães caseiros deliciosos. O seu potente motor de 200 W, as 3 velocidades, as pás de bater e amassar fazem com que misturar seja divertido e fácil.

Ver todos os benefícios

Batedeira com suporte e taça, filtro para misturar

Prepare facilmente especialidades caseiras

  • 200 W

  • Taça rotativa

Inclui pás para claras e para massas

Inclui pás para claras e para massas

Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.

Várias velocidades e função pulse

Várias velocidades e função pulse

Várias velocidades e função "pulse" para resultados perfeitos.

Taça rotativa

Taça rotativa

Especificações técnicas

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