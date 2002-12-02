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Descontinuado
HR1538/60
Prepare facilmente especialidades caseiras
A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a fazer bolos, tartes e pães caseiros deliciosos. O seu potente motor de 200 W, as 3 velocidades, as pás de bater e amassar fazem com que misturar seja divertido e fácil.
200 W
Taça rotativa
Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.
Várias velocidades e função "pulse" para resultados perfeitos.
Críticas