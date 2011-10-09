Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Prepare facilmente especialidades caseiras
A batedeira da Philips ajuda-o a preparar especialidades caseiras para toda a família. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades e as varas ajudam a obter facilmente o resultado pretendido.
300 W
5 velocidades e turbo
Varas em aço inoxidável
Pás para massas
Motor potente de 300 W para processar uma variedade de ingredientes.
Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.
Um par de pás para claras em aço inoxidável para todas as suas receitas - para bater e misturar na perfeição.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Hansjovis
09/10/2011
Nederland
Het apparaat doet wat het belooft. Dat is goed. Ik mis wel een goede accesoire om de mixer in te plaatsen tussen de werkzaamheden door.
Mixer 175 W, 3 speeds. Zeker voor de prijs is de kwaliteit goed. De vormgeving is niet is om opgewonden van te raken, maar eerlijk gezegd vind ik dat minder belangrijk. Het enioge nadeel is het ontbreken van iets om het apparaat plus hulpstukken in te plaatsen tussen de klussen door. De moter was krachtig genoeg voor het beslag.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1562/03 Mixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1562/03 Mixer