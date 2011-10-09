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  • Prepare facilmente especialidades caseiras
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Descontinuado

Batedeira

HR1562/03

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Prepare facilmente especialidades caseiras

A batedeira da Philips ajuda-o a preparar especialidades caseiras para toda a família. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades e as varas ajudam a obter facilmente o resultado pretendido.

Ver todos os benefícios

Potente motor de 300 W

Prepare facilmente especialidades caseiras

  • 300 W

  • 5 velocidades e turbo

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massas

Motor potente de 300 W

Motor potente de 300 W

Motor potente de 300 W para processar uma variedade de ingredientes.

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Bata e misture com perfeição

Bata e misture com perfeição

Um par de pás para claras em aço inoxidável para todas as suas receitas - para bater e misturar na perfeição.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Het apparaat doet wat het belooft. Dat is goed. Ik mis wel een goede accesoire om de mixer in te plaatsen tussen de werkzaamheden door.

Mixer 175 W, 3 speeds. Zeker voor de prijs is de kwaliteit goed. De vormgeving is niet is om opgewonden van te raken, maar eerlijk gezegd vind ik dat minder belangrijk. Het enioge nadeel is het ontbreken van iets om het apparaat plus hulpstukken in te plaatsen tussen de klussen door. De moter was krachtig genoeg voor het beslag.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1562/03 Mixer

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Esta avaliação foi feita para HR1562/03 Mixer

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