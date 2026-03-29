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A batedeira da Philips ajuda-o a preparar especialidades caseiras para toda a família. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades e as varas ajudam a obter facilmente o resultado pretendido.
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