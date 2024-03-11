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Manuais e documentação

User Manual Philips Stand mixers

  • PDF ficheiro, 6.1 MB
  • 11 March 2024

Nunca foi tão fácil preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. Esta batedeira de 400 W com suporte e taça da Philips irá executar todas as suas tarefas mais difíceis, criando as misturas perfeitas em minutos. Uma verdadeira ajudante de cozinha automática.

  • PDF ficheiro
  • 4 April 2024

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