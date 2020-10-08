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Descontinuado
HR1600/00
550 W, pé em plástico
ProMix
1 velocidade
Desenvolvida em conjunto com a prestigiada Universidade de Estugarda, a ProMix da Philips é uma tecnologia avançada exclusiva que utiliza um formato triangular específico para criar um fluxo ideal de alimentos e proporcionar um desempenho máximo para uma liquidificação mais rápida e mais consistente.
Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.
Interruptor único para utilização fácil.
2.0
de 5
2
Críticas
riccostta
08/10/2020
Portugal
Comprador verificado
Pouca utilização
O aparelho encontra-se na assistência técnica após 1ª utilização
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Varinha
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Akimbo
18/02/2018
Portugal
Muito barulhenta
Este produto é seriamente muito barulhenta, para além de não satisfazer o trabalho para que foi concebida
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Varinha
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