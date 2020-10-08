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  • Comida caseira saudável com maior facilidade
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Descontinuado

Daily CollectionVarinha

HR1600/00

2
| (2) Críticas
Comida caseira saudável com maior facilidade
A varinha da colecção Daily da Philips combina 550 watts de potência com um pé de liquidificação de design exclusivo, obtendo resultados incrivelmente cremosos em sopas, purés e batidos. A preparação de comida saudável nunca foi tão fácil!
Ver todos os benefícios

Para o processamento perfeito de sopas, purés e batidos

Comida caseira saudável com maior facilidade

  • 550 W, pé em plástico

  • ProMix

  • 1 velocidade

Fluxo de alimentos e desempenho de liquidific. ideais

Fluxo de alimentos e desempenho de liquidific. ideais

Desenvolvida em conjunto com a prestigiada Universidade de Estugarda, a ProMix da Philips é uma tecnologia avançada exclusiva que utiliza um formato triangular específico para criar um fluxo ideal de alimentos e proporcionar um desempenho máximo para uma liquidificação mais rápida e mais consistente.

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.

Interruptor único

Interruptor único

Interruptor único para utilização fácil.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.0

de 5

2

Críticas

5
4
3
1

08/10/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Pouca utilização

O aparelho encontra-se na assistência técnica após 1ª utilização

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Varinha

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Varinha

18/02/2018

Portugal

Portugal

Muito barulhenta

Este produto é seriamente muito barulhenta, para além de não satisfazer o trabalho para que foi concebida

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Varinha

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