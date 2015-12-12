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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Descontinuado
Comida caseira saudável com maior facilidade
A varinha da colecção Daily da Philips combina 550 watts de potência com um pé de liquidificação e um acessório picador de design exclusivo. Fornece resultados incrivelmente uniformes em sopas e ervas aromáticas picadas. A preparação de comida saudável nunca foi tão fácil!
550 W, pé metálico
ProMix
Copo de 0,5 l, picadora
1 velocidade
Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.
Interruptor único para utilização fácil.
A varinha da colecção Daily tem uma pega fina que se adapta a qualquer mão.
4.3
de 5
12
Críticas
91%
recomendam este produto
Pas20
12/12/2015
Deutschland
Comprador verificado
Für den Preis ist der Mixer einfach super
Ich habe mir diesen Mixer gekauft weil er durch den Metallkopf wesentlich stabiler wirkt als mein letzter, welcher dort aus Kunstoff war und gebrochen ist. Zum Mixer: Er macht was er soll, püriert sehr fein und ist dabei sehr leise. Das aushaken des Rührkopfes ist sehr einfach genau wie die gesamte Bedienung. Der beiliegende Becher hat eine gute Haptik, riecht nicht nach Kunstoff (positiv Überrascht) und hat durch die Liter Skalierung noch weitere Einsätze in der Küche. Fazit: Top Produkt!
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer
Amy91
16/10/2015
Deutschland
Comprador verificado
Solides und einfach zu bedienendes Produkt
Der Stabmixer ist intuitiv und leicht zu handhaben. Auch der Zerkleinerer funktioniert super, alles wird problemlos in sehr kleine Stück geschnitten. Was mir nicht hunderprozentig gefällt ist der Druckknopf, den ich mit zwei Fingerspitzen eindrücken muss, bis der Mixer funktioniert. Aber alles in allem ein solides Produkt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer
phillys
29/06/2015
Nederland
Comprador verificado
prima staafmixer
Fijn in gebruik en handig met het bijgeleverde bakje, snel en effectief. ligt goed in de hand. Prima staafmixer qua prijs en prestatie.Een echte aanrader.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Staafmixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Staafmixer