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  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade
  • Comida caseira saudável com maior facilidade

Descontinuado

Daily CollectionVarinha

HR1605/00

4.3

| (12) Críticas | 91% recomendam este produto

Comida caseira saudável com maior facilidade

A varinha da colecção Daily da Philips combina 550 watts de potência com um pé de liquidificação e um acessório picador de design exclusivo. Fornece resultados incrivelmente uniformes em sopas e ervas aromáticas picadas. A preparação de comida saudável nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Para sopas liquidificadas e ervas aromáticas picadas com perfeição

Comida caseira saudável com maior facilidade

  • 550 W, pé metálico

  • ProMix

  • Copo de 0,5 l, picadora

  • 1 velocidade

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.

Interruptor único

Interruptor único

Interruptor único para utilização fácil.

Pega fina para se adaptar a todas as mãos

Pega fina para se adaptar a todas as mãos

A varinha da colecção Daily tem uma pega fina que se adapta a qualquer mão.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

12

Críticas

91%

recomendam este produto

2
1

12/12/2015

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Für den Preis ist der Mixer einfach super

Ich habe mir diesen Mixer gekauft weil er durch den Metallkopf wesentlich stabiler wirkt als mein letzter, welcher dort aus Kunstoff war und gebrochen ist. Zum Mixer: Er macht was er soll, püriert sehr fein und ist dabei sehr leise. Das aushaken des Rührkopfes ist sehr einfach genau wie die gesamte Bedienung. Der beiliegende Becher hat eine gute Haptik, riecht nicht nach Kunstoff (positiv Überrascht) und hat durch die Liter Skalierung noch weitere Einsätze in der Küche. Fazit: Top Produkt!

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer

16/10/2015

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Solides und einfach zu bedienendes Produkt

Der Stabmixer ist intuitiv und leicht zu handhaben. Auch der Zerkleinerer funktioniert super, alles wird problemlos in sehr kleine Stück geschnitten. Was mir nicht hunderprozentig gefällt ist der Druckknopf, den ich mit zwei Fingerspitzen eindrücken muss, bis der Mixer funktioniert. Aber alles in allem ein solides Produkt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Stabmixer

29/06/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

prima staafmixer

Fijn in gebruik en handig met het bijgeleverde bakje, snel en effectief. ligt goed in de hand. Prima staafmixer qua prijs en prestatie.Een echte aanrader.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Staafmixer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1605/00 Staafmixer

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