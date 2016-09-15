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Descontinuado

Daily CollectionVarinha

HR1621/00

5

| (8) Críticas | 100% recomendam este produto

Mais potência para resultados mais cremosos

A varinha Philips combina 650 watts de potência, a tecnologia de liquidificação ProMix e a função turbo para oferecer resultados cremosos mesmo nos preparados mais complicados. Sopas caseiras, purés e batidos nunca foram tão fáceis de preparar com uma varinha.

Ver todos os benefícios

Varinha ProMix de 650 W com função turbo

Mais potência para resultados mais cremosos

  • 650 W, pé metálico

  • ProMix

  • Copo de 0,5 l

  • 2 velocidades incluindo turbo

Copo da varinha graduado de 0,5 L

Copo da varinha graduado de 0,5 L

Com o copo 0,5 L pode medir os ingredientes para as suas receitas, mas também pode liquidificar rapidamente sopas, purés ou batidos.

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.

Motor potente para preparação ideal dos alimentos

Motor potente para preparação ideal dos alimentos

Com o motor potente de 650 W, é possível liquidificar praticamente todos os ingredientes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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5.0

de 5

8

Críticas

100%

recomendam este produto

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15/09/2016

España

España

Me encanta

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es súper práctica y muy fácil de usar,las cremas las deja súper finas.

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1621/00 Batidora de mano

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03/09/2016

España

España

Muy buena batidora

Me ha gustado mucho, especialmente que no se note apenas la vibración en la mano, a pesar de tener tanta potencia, que sea un brazo metálico, lo cual le da mucha robustez, no se rompe como otras que son de plástico, la sencillez para quitar el brazo con los dos botones laterales, el sistema antisalpicaduras con el que cuenta, y que tenga modo normal y turbo. La parte que no me ha gustado tanto es que siempre quedaba algún trozo sin triturar, yo creo que porque al ser una boca tan larga, siempre se queda algún trozo en el fondo, y eso impide que se triture bien, pero bueno, no es nada tan importante, simplemente apartas esos trozos y listo.

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31/08/2016

España

España

Perfecta aliada en la cocina

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Me ha gustado mucho como deja triturada la comida en el botón turbo, lo deja perfecto todo, me gusta muchísimo la facilidad de limpieza que tiene y la comodidad al agarrarla. La veo una máquina perfecta al uso cotidiano, lo que cambiaría por un tamaño mayor sería el vaso, es muy pequeño! Por lo demás cumple con su cometido, es una aliada perfecta en la cocina, deja perfecto tanto purés, como salsas, gazpachos...

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