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Descontinuado
Mais potência para resultados mais cremosos
A varinha Philips combina 650 watts de potência, a tecnologia de liquidificação ProMix e a função turbo para oferecer resultados cremosos mesmo nos preparados mais complicados. Sopas caseiras, purés e batidos nunca foram tão fáceis de preparar com uma varinha.
650 W, pé metálico
ProMix
Copo de 0,5 l
2 velocidades incluindo turbo
Com o copo 0,5 L pode medir os ingredientes para as suas receitas, mas também pode liquidificar rapidamente sopas, purés ou batidos.
Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.
Com o motor potente de 650 W, é possível liquidificar praticamente todos os ingredientes.
5.0
de 5
8
Críticas
100%
recomendam este produto
Liru86
15/09/2016
España
Me encanta
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es súper práctica y muy fácil de usar,las cremas las deja súper finas.
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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1621/00 Batidora de mano
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enmihumildeopinionblog
03/09/2016
España
Muy buena batidora
Me ha gustado mucho, especialmente que no se note apenas la vibración en la mano, a pesar de tener tanta potencia, que sea un brazo metálico, lo cual le da mucha robustez, no se rompe como otras que son de plástico, la sencillez para quitar el brazo con los dos botones laterales, el sistema antisalpicaduras con el que cuenta, y que tenga modo normal y turbo. La parte que no me ha gustado tanto es que siempre quedaba algún trozo sin triturar, yo creo que porque al ser una boca tan larga, siempre se queda algún trozo en el fondo, y eso impide que se triture bien, pero bueno, no es nada tan importante, simplemente apartas esos trozos y listo.
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bitxuna
31/08/2016
España
Perfecta aliada en la cocina
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Me ha gustado mucho como deja triturada la comida en el botón turbo, lo deja perfecto todo, me gusta muchísimo la facilidad de limpieza que tiene y la comodidad al agarrarla. La veo una máquina perfecta al uso cotidiano, lo que cambiaría por un tamaño mayor sería el vaso, es muy pequeño! Por lo demás cumple con su cometido, es una aliada perfecta en la cocina, deja perfecto tanto purés, como salsas, gazpachos...
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