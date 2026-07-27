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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HR1623/00
650 W, pé metálico
ProMix
Copo de 0,5 l, picadora
2 velocidades incluindo turbo
Com o copo 0,5 L pode medir os ingredientes para as suas receitas, mas também pode liquidificar rapidamente sopas, purés ou batidos.
Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.
Com o motor potente de 650 W, é possível liquidificar praticamente todos os ingredientes.
Críticas