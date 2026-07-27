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  • Mais potência para resultados mais cremosos
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Descontinuado

Coleção DailyVarinha

HR1623/00

Mais potência para resultados mais cremosos
A varinha Philips combina 650 watts de potência, a tecnologia de liquidificação ProMix e a função turbo para oferecer resultados cremosos mesmo nos preparados mais complicados. Agora também dispõe de uma picadora compacta para cebolas e ervas aromáticas picadas finamente e para queijo parmesão bem ralado.
Ver todos os benefícios

Varinha ProMix de 650 W com função turbo

Mais potência para resultados mais cremosos

  • 650 W, pé metálico

  • ProMix

  • Copo de 0,5 l, picadora

  • 2 velocidades incluindo turbo

Copo da varinha graduado de 0,5 L

Copo da varinha graduado de 0,5 L

Com o copo 0,5 L pode medir os ingredientes para as suas receitas, mas também pode liquidificar rapidamente sopas, purés ou batidos.

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Sistema de libertação de 2 botões p/ remover facilmente o pé de liquidificação

Com o sistema de libertação de 2 botões da varinha Philips, é fácil remover o pé de liquidificação para uma limpeza fácil.

Motor potente para preparação ideal dos alimentos

Motor potente para preparação ideal dos alimentos

Com o motor potente de 650 W, é possível liquidificar praticamente todos os ingredientes.

Especificações técnicas

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Críticas

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