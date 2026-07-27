Tecnologia FiberBoost com até 50% de fibras extra

A tecnologia FiberBoost permite-lhe selecionar a textura de sumo que prefere. Com um movimento de um botão, seleciona um sumo sem polpa refrescante ou um sumo mais espesso com até 50% mais de fibra. A combinação exclusiva de velocidades constantes de controlo inteligente com um design de coador exclusivo permite obter mais ou menos fibras no seu sumo, para que todos possam desfrutar da textura favorita.