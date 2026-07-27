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  • Sumo fresco com as fibras que desejar
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Coleção AvanceEspremedor

HR1922/20

1 prémio

Sumo fresco com as fibras que desejar
A tecnologia FiberBoost permite-lhe seleccionar a textura de sumo que prefere. Com um movimento de um botão, selecciona um sumo límpido ou um sumo mais espesso com até 50% mais de fibra.
Ver todos os benefícios

Escolha até 50% de fibras extra

Sumo fresco com as fibras que desejar

  • Tecnologia FiberBoost

  • QuickClean

  • 3 L, tubo XXL

  • 1200W

Tecnologia FiberBoost com até 50% de fibras extra

Tecnologia FiberBoost com até 50% de fibras extra

A tecnologia FiberBoost permite-lhe selecionar a textura de sumo que prefere. Com um movimento de um botão, seleciona um sumo sem polpa refrescante ou um sumo mais espesso com até 50% mais de fibra. A combinação exclusiva de velocidades constantes de controlo inteligente com um design de coador exclusivo permite obter mais ou menos fibras no seu sumo, para que todos possam desfrutar da textura favorita.

Motor potente de 1200W

Extraia sumo das frutas e dos legumes mais difíceis sem esforço com o potente motor de 1200 W.

A polpa cai naturalmente para um recipiente

A polpa cai naturalmente para um recipiente

Graças ao seu formato redondo sem cantos escondidos, os resíduos são recolhidos no recipiente para polpa.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-612372

Críticas

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