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HR1922/20
Tecnologia FiberBoost
QuickClean
3 L, tubo XXL
1200W
A tecnologia FiberBoost permite-lhe selecionar a textura de sumo que prefere. Com um movimento de um botão, seleciona um sumo sem polpa refrescante ou um sumo mais espesso com até 50% mais de fibra. A combinação exclusiva de velocidades constantes de controlo inteligente com um design de coador exclusivo permite obter mais ou menos fibras no seu sumo, para que todos possam desfrutar da textura favorita.
Extraia sumo das frutas e dos legumes mais difíceis sem esforço com o potente motor de 1200 W.
Graças ao seu formato redondo sem cantos escondidos, os resíduos são recolhidos no recipiente para polpa.
Prémios
Críticas