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  • Desfrute do gelado caseiro
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Descontinuado

Máquina de gelados

HR2305/80

Desfrute do gelado caseiro

Máquina de gelados familiar para preparação de até 1,2 l de sorvetes ou 1 l de gelado. Inclui um folheto de receitas a cores.

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Bolas de gelado e sorvetes

Desfrute do gelado caseiro

  • 30 W

  • 1,2 l

Potente elemento de refrigeração

Potente elemento de refrigeração

Elemento de refrigeração e motor de 30 Watts para um delicioso gelado caseiro.

Folheto de receitas

Folheto de receitas

Com o folheto de receitas irá descobrir o delicioso mundo dos gelados.

Bolas de gelado e sorvetes

Bolas de gelado e sorvetes

Bolas de gelado e sorvetes.

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