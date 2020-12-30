Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HR2305/80
Desfrute do gelado caseiro
Máquina de gelados familiar para preparação de até 1,2 l de sorvetes ou 1 l de gelado. Inclui um folheto de receitas a cores.
30 W
1,2 l
Elemento de refrigeração e motor de 30 Watts para um delicioso gelado caseiro.
Com o folheto de receitas irá descobrir o delicioso mundo dos gelados.
Bolas de gelado e sorvetes.
Críticas