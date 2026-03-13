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Máquina de gelados familiar para preparação de até 1,2 l de sorvetes ou 1 l de gelado. Inclui um folheto de receitas a cores.
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