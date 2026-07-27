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HR2345/19
Armazenamento inteligente para discos
4 discos
150 W
Branco
O tubo de amassar com design único conta com diversas saliências inclinadas. A varinha misturadora garante que a farinha e o líquido são misturados de forma uniforme e consistente em todos os cantos da câmara de mistura.
O tubo comprido de amassar garante um processo de amassar otimizado, o que resulta numa massa suave e fofa.
A máquina para fazer massa e noodles Philips Viva não só permite misturar, amassar e produzir de forma rápida e automática, como também garante uma boa textura e sabor à massa e aos noodles.
Prémios
Críticas