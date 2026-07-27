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  • Massa fresca e rápida, como gosta
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Colecção VivaMáquina para fazer noodles e massa

HR2345/19

1 prémio

Massa fresca e rápida, como gosta
Com a máquina para fazer massa e noodles Philips Viva não precisa de muito tempo nem conhecimentos técnicos para fazer massa e noodles frescos, pois é uma solução totalmente automática. Com um tamanho compacto, pode colocá-la a uso e guardá-la de forma fácil.
Ver todos os benefícios

Acrescente ingredientes e a máquina faz o resto

Massa fresca e rápida, como gosta

  • Armazenamento inteligente para discos

  • 4 discos

  • 150 W

  • Branco

Uma varinha misturadora com design único para misturar a massa

O tubo de amassar com design único conta com diversas saliências inclinadas. A varinha misturadora garante que a farinha e o líquido são misturados de forma uniforme e consistente em todos os cantos da câmara de mistura.

O tubo comprido de amassar torna a massa suave e fofa

O tubo comprido de amassar garante um processo de amassar otimizado, o que resulta numa massa suave e fofa.

Amassa automaticamente e produz uma variedade de massas

Amassa automaticamente e produz uma variedade de massas

A máquina para fazer massa e noodles Philips Viva não só permite misturar, amassar e produzir de forma rápida e automática, como também garante uma boa textura e sabor à massa e aos noodles.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-612372

Críticas

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