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  • Concebido para um planeta mais fresco
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  • Concebido para um planeta mais fresco
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Edição ecologicamente conscienteLiquidificadora da série 5000

HR2500/00

4.7
| (156) Críticas | 99% recomendam este produto
Concebido para um planeta mais fresco
Prepare o seu batido matinal favorito, com um estilo elegante e um desempenho impecável. Concebido de forma sustentável com plásticos de base biológica* e plásticos reciclados***.
Ver todos os benefícios

Com a liquidificadora edição ecologicamente consciente da Philips

Concebido para um planeta mais fresco

  • Tecnologia ProBlend

  • Copo Tritan™ Renew de 600 ml

  • Acabamento mate em branco seda

  • Plástico fabricado com material biológico

Tecnologia ProBlend para misturas suaves sem grumos

Tecnologia ProBlend para misturas suaves sem grumos

A tecnologia ProBlend combina 3 funcionalidades principais, concebidas especificamente para criar um fluxo ideal de ingredientes para misturas suaves e sem grumos. O motor ProBlend fornece uma potência ideal de 350 W para acionar o fluxo de liquidificação para fazer circular todos os ingredientes de forma uniforme. As lâminas ProBlend têm um formato único para maximizar a força e o desempenho de corte. O jarro ProBlend foi concebido com nervuras únicas para orientar continuamente os ingredientes de volta para o fluxo de liquidificação.

Rápido e fácil de utilizar

Rápido e fácil de utilizar

Fácil de utilizar: adicione os seus ingredientes, gire, misture e desfrute.

Limpeza rápida com lâminas amovíveis

Limpeza rápida com lâminas amovíveis

Todas as peças amovíveis são fáceis de enxaguar e podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

156

Críticas

99%

recomendam este produto

2

04/02/2023

Portugal

Portugal

COMPLETAMENTE DESENVOLVIDO POR UM PLANETA MELHOR

Embalagem: Está focado a ser de uma verdadeira fonte biológica, desde a embalagem exterior até a interior, completamente livre de plástico. Liquidificador: O mini-blender (HR2500/00) também pertence à coleção de fontes biológicas. Tem um designe bonito e um tamanho ideal. Liquidifica, mistura e bate de forma uniforme. Perfeito para sumos, batidos, smoothies, e massas tipo panquecas. A base: Tem ventosas, ajudando a evitar acidentes na manipulação. Além, têm fecho de segurança incorporado e proteção contra sobreaquecimento. O copo: É 100% livre de BPA, fácil de manobrar e de montar na base. Têm duas tampas: uma com lâmina e outra sem lâmina para poder transportar o copo com maior comodidade. Além, também serve como copo de medida. Informação Geral: Garantia de dois anos. Em definitiva, mini-blender (HR2500/00) cumpre com seus objetivos. Recomendo 100% a pessoas que procuram praticidade e qualidade.

Pontos positivos

facilidade de utilização e limpeza, eficácia, prático, ocupa pouco espaço, estético e amigável com o meio ambiente. Pode-se registar na NutriU App.

Pontos negativos

Ruído, especificado pela Philips: Lc = 86 dB(A). Fuga (no meu caso, não me certifiquei que o anel vedante estivesse corretamente encaixado na peça das lâminas e ocasionando um pequeno derrame, nada grave).

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000

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29/01/2023

Portugal

Portugal

Produto versátil e com bom desempenho

Recomendo a família e amigos. O que não gosto é que o copo podia ser maior.

Pontos positivos

Versátil

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000

27/01/2023

Portugal

Portugal

Um liquidificador bonito, prático e eficiente

A liquidificadora Eco Conscious Edition HR2500/00 Liquidificadora da série 5000 tem um design elegante e moderno, sendo adaptável a qualquer espaço pelo seu tamanho compacto. Na minha cozinha pequena, não senti que ocupasse espaço desnecessário e veio trazer um toque de modernidade. Esta liquidificadora apresenta um funcionamento muito fácil, permitindo preparar deliciosos batidos com apenas um clique na tampa superior. Experimentei com várias frutas, gelados, iogurtes, papas, e até bolacha Maria (como nas fotos) e o resultado foi sempre surpreendentemente bom, sendo a qualidade de trituração pretendida alcançada. Esta liquidificadora tem ainda como vantagem o facto de permitir beber diretamente com a tampa extra que traz. Para mim, esta funcionalidade foi essencial para um pequeno-almoço rápido e para os meus lanches pré-treino feitos com pressa. Em conclusão, a liquidificadora Eco Conscious Edition HR2500/00 Liquidificadora da série 5000 é, definitivamente, um produto que considero que não só se adapta muito bem a qualquer espaço, como que creio que permite balancear a preparação eficiente de batidos saudáveis com os constrangimentos de tempo da vida moderna.

Pontos positivos

Tamanho (compacto); Design (moderno e elegante); Funcionamento (fácil e eficiente); Capacidade de trituração (elevada); Funcionalidades (bebida on-the-go)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000

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Avisos legais

  1. A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 64% de plástico total).

  2. Cálculo baseado na produção do mesmo aparelho com plástico de base biológica e Tritan™ Renew vs. plástico 100% virgem (ou polipropileno virgem) e Tritan™.