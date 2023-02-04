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Tecnologia ProBlend
Copo Tritan™ Renew de 600 ml
Acabamento mate em branco seda
Plástico fabricado com material biológico
A tecnologia ProBlend combina 3 funcionalidades principais, concebidas especificamente para criar um fluxo ideal de ingredientes para misturas suaves e sem grumos. O motor ProBlend fornece uma potência ideal de 350 W para acionar o fluxo de liquidificação para fazer circular todos os ingredientes de forma uniforme. As lâminas ProBlend têm um formato único para maximizar a força e o desempenho de corte. O jarro ProBlend foi concebido com nervuras únicas para orientar continuamente os ingredientes de volta para o fluxo de liquidificação.
Fácil de utilizar: adicione os seus ingredientes, gire, misture e desfrute.
Todas as peças amovíveis são fáceis de enxaguar e podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.
4.7
de 5
156
Críticas
99%
recomendam este produto
MJFDA
04/02/2023
Portugal
Parte da promoção
COMPLETAMENTE DESENVOLVIDO POR UM PLANETA MELHOR
Embalagem: Está focado a ser de uma verdadeira fonte biológica, desde a embalagem exterior até a interior, completamente livre de plástico. Liquidificador: O mini-blender (HR2500/00) também pertence à coleção de fontes biológicas. Tem um designe bonito e um tamanho ideal. Liquidifica, mistura e bate de forma uniforme. Perfeito para sumos, batidos, smoothies, e massas tipo panquecas. A base: Tem ventosas, ajudando a evitar acidentes na manipulação. Além, têm fecho de segurança incorporado e proteção contra sobreaquecimento. O copo: É 100% livre de BPA, fácil de manobrar e de montar na base. Têm duas tampas: uma com lâmina e outra sem lâmina para poder transportar o copo com maior comodidade. Além, também serve como copo de medida. Informação Geral: Garantia de dois anos. Em definitiva, mini-blender (HR2500/00) cumpre com seus objetivos. Recomendo 100% a pessoas que procuram praticidade e qualidade.
Pontos positivos
facilidade de utilização e limpeza, eficácia, prático, ocupa pouco espaço, estético e amigável com o meio ambiente. Pode-se registar na NutriU App.
Pontos negativos
Ruído, especificado pela Philips: Lc = 86 dB(A). Fuga (no meu caso, não me certifiquei que o anel vedante estivesse corretamente encaixado na peça das lâminas e ocasionando um pequeno derrame, nada grave).
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000
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Borboleta73
29/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto versátil e com bom desempenho
Recomendo a família e amigos. O que não gosto é que o copo podia ser maior.
Pontos positivos
Versátil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000
Sim, recomendo este produto
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ARGB
27/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Um liquidificador bonito, prático e eficiente
A liquidificadora Eco Conscious Edition HR2500/00 Liquidificadora da série 5000 tem um design elegante e moderno, sendo adaptável a qualquer espaço pelo seu tamanho compacto. Na minha cozinha pequena, não senti que ocupasse espaço desnecessário e veio trazer um toque de modernidade. Esta liquidificadora apresenta um funcionamento muito fácil, permitindo preparar deliciosos batidos com apenas um clique na tampa superior. Experimentei com várias frutas, gelados, iogurtes, papas, e até bolacha Maria (como nas fotos) e o resultado foi sempre surpreendentemente bom, sendo a qualidade de trituração pretendida alcançada. Esta liquidificadora tem ainda como vantagem o facto de permitir beber diretamente com a tampa extra que traz. Para mim, esta funcionalidade foi essencial para um pequeno-almoço rápido e para os meus lanches pré-treino feitos com pressa. Em conclusão, a liquidificadora Eco Conscious Edition HR2500/00 Liquidificadora da série 5000 é, definitivamente, um produto que considero que não só se adapta muito bem a qualquer espaço, como que creio que permite balancear a preparação eficiente de batidos saudáveis com os constrangimentos de tempo da vida moderna.
Pontos positivos
Tamanho (compacto); Design (moderno e elegante); Funcionamento (fácil e eficiente); Capacidade de trituração (elevada); Funcionalidades (bebida on-the-go)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HR2500/00 Liquidificadora da série 5000
A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 64% de plástico total).
Cálculo baseado na produção do mesmo aparelho com plástico de base biológica e Tritan™ Renew vs. plástico 100% virgem (ou polipropileno virgem) e Tritan™.