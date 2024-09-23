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Descontinuado
Picadora
Tecnologia ChopDrop
2 funções: grosso e fino
Selecção de velocidade automática
Como sabemos que picar cebolas pode ser muito desagradável e difícil, a Philips desenvolveu de forma inteligente a tecnologia ChopDrop para lhe permitir picá-las facilmente como um chefe. A câmara de design exclusivo mantém a cebola no interior, enquanto as três lâminas afiadas estão a picá-las. Quando os pedaços atingirem o tamanho ideal, estas saem para a taça: sempre uniformes e sem esmagar. Perfeita para cebolas, mas também para outros legumes, fruta, queijo, frutos secos e muito mais.
O potente motor de 500 W da picadora OnionChef da Philips garante que pode picar ingredientes duros de forma rápida e fácil.
A picadora OnionChef da Philips está equipada com lâminas afiadas em aço inoxidável. As três lâminas para picar finamente da tecnologia DropChop asseguram que os ingredientes delicados são picados uniformemente sem serem esmagados. No entanto, a lâmina de corte de alta velocidade fornecida separadamente é capaz de triturar até ingredientes duros.
4.3
de 5
26
Críticas
88%
recomendam este produto
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora
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VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Pontos positivos
FACIL DE UTILIZAR
Pontos negativos
NÃO ENCONTRO
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Tete21
10/12/2021
Portugal
Parte da promoção
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Pontos positivos
leve e prático
Pontos negativos
não encontrei nenhuma até agora
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