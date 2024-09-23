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  • Picar como um chefe
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Descontinuado

Coleção VivaOnionChef

HR2505/00

4.3
| (26) Críticas | 88% recomendam este produto
Picar como um chefe
Finalmente pode picar como um chefe. A picadora OnionChef da Philips com tecnologia ChopDrop proporciona-lhe sempre pedaços uniforme e não esmagados de cebola e de outros ingredientes. Graças à lâmina de alta velocidade fornecida em separado, também pode picar carne, ervas aromáticas e muito mais.
Ver todos os benefícios

Pique cebolas, carne e muito mais

Picar como um chefe

  • Picadora

  • Tecnologia ChopDrop

  • 2 funções: grosso e fino

  • Selecção de velocidade automática

Tecnologia ChopDrop

Tecnologia ChopDrop

Como sabemos que picar cebolas pode ser muito desagradável e difícil, a Philips desenvolveu de forma inteligente a tecnologia ChopDrop para lhe permitir picá-las facilmente como um chefe. A câmara de design exclusivo mantém a cebola no interior, enquanto as três lâminas afiadas estão a picá-las. Quando os pedaços atingirem o tamanho ideal, estas saem para a taça: sempre uniformes e sem esmagar. Perfeita para cebolas, mas também para outros legumes, fruta, queijo, frutos secos e muito mais.

Motor potente de 500 W

Motor potente de 500 W

O potente motor de 500 W da picadora OnionChef da Philips garante que pode picar ingredientes duros de forma rápida e fácil.

Lâminas em aço inoxidável afiadas

A picadora OnionChef da Philips está equipada com lâminas afiadas em aço inoxidável. As três lâminas para picar finamente da tecnologia DropChop asseguram que os ingredientes delicados são picados uniformemente sem serem esmagados. No entanto, a lâmina de corte de alta velocidade fornecida separadamente é capaz de triturar até ingredientes duros.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

26

Críticas

88%

recomendam este produto

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Pontos positivos

FACIL DE UTILIZAR

Pontos negativos

NÃO ENCONTRO

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10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Pontos positivos

leve e prático

Pontos negativos

não encontrei nenhuma até agora

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