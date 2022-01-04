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Descontinuado

Viva CollectionOnionChef

HR2505/90

4.1

| (216) Críticas

Picar como um chefe

Finalmente pode picar como um chefe. A picadora OnionChef da Philips com tecnologia ChopDrop proporciona-lhe sempre pedaços uniformes e não esmagados de cebola e de outros ingredientes. Graças à lâmina de alta velocidade fornecida em separado, também pode picar carne, ervas aromáticas e muito mais.

Ver todos os benefícios

Pique cebolas, carne e muito mais

Picar como um chefe

  • Picadora

  • Tecnologia ChopDrop

  • 2 funções: grosso e fino

  • Selecção de velocidade automática

Tecnologia ChopDrop

Tecnologia ChopDrop

Como sabemos que picar cebolas pode ser muito desagradável e difícil, a Philips desenvolveu de forma inteligente a tecnologia ChopDrop para lhe permitir picá-las facilmente como um chefe. A câmara de design exclusivo mantém a cebola no interior, enquanto as três lâminas afiadas estão a picá-las. Quando os pedaços atingirem o tamanho ideal, estas saem para a taça: sempre uniformes e sem esmagar. Perfeita para cebolas, mas também para outros legumes, fruta, queijo, frutos secos e muito mais.

Motor potente de 500 W

Motor potente de 500 W

O potente motor de 500 W da picadora OnionChef da Philips garante que pode picar ingredientes duros de forma rápida e fácil.

Lâminas em aço inoxidável afiadas

A picadora OnionChef da Philips está equipada com lâminas afiadas em aço inoxidável. As três lâminas para picar finamente da tecnologia DropChop asseguram que os ingredientes delicados são picados uniformemente sem serem esmagados. No entanto, a lâmina de corte de alta velocidade fornecida separadamente é capaz de triturar até ingredientes duros.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

216

Críticas

04/01/2022

España

España

Comprador verificado

La picadora es perfecta

Esta picadora es un regalo. Estoy muy contenta es muy fácil de utilizar , por no hablar lo fácil que resulta limpiarla por eso la tengo siempre a mano .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Picadora Daily Collection HR1393/00

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29/12/2021

España

España

Práctica y funcional

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Ideal para triturar y pasar sofritos, papillas y purés, para mí el tamaño ideal, ocupa poco espacio y lo mejor es que la puedo meter en el lavavajillas.

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28/12/2021

España

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La picadora que puede con todo

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Me encanta, yo tenía la versión anterior y la cambié por esta, si la otra era una maravilla esta es fantástica, me deja todo como a mí me gusta,super finito y el café lo deja como el polvo, sin duda siempre la recomiendo a todos mis amigos

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