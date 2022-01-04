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Descontinuado
HR2505/90
Picar como um chefe
Finalmente pode picar como um chefe. A picadora OnionChef da Philips com tecnologia ChopDrop proporciona-lhe sempre pedaços uniformes e não esmagados de cebola e de outros ingredientes. Graças à lâmina de alta velocidade fornecida em separado, também pode picar carne, ervas aromáticas e muito mais.
Picadora
Tecnologia ChopDrop
2 funções: grosso e fino
Selecção de velocidade automática
Como sabemos que picar cebolas pode ser muito desagradável e difícil, a Philips desenvolveu de forma inteligente a tecnologia ChopDrop para lhe permitir picá-las facilmente como um chefe. A câmara de design exclusivo mantém a cebola no interior, enquanto as três lâminas afiadas estão a picá-las. Quando os pedaços atingirem o tamanho ideal, estas saem para a taça: sempre uniformes e sem esmagar. Perfeita para cebolas, mas também para outros legumes, fruta, queijo, frutos secos e muito mais.
O potente motor de 500 W da picadora OnionChef da Philips garante que pode picar ingredientes duros de forma rápida e fácil.
A picadora OnionChef da Philips está equipada com lâminas afiadas em aço inoxidável. As três lâminas para picar finamente da tecnologia DropChop asseguram que os ingredientes delicados são picados uniformemente sem serem esmagados. No entanto, a lâmina de corte de alta velocidade fornecida separadamente é capaz de triturar até ingredientes duros.
4.1
de 5
216
Críticas
Bab1
04/01/2022
España
Comprador verificado
La picadora es perfecta
Esta picadora es un regalo. Estoy muy contenta es muy fácil de utilizar , por no hablar lo fácil que resulta limpiarla por eso la tengo siempre a mano .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Picadora Daily Collection HR1393/00
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Cpf114
29/12/2021
España
Práctica y funcional
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Ideal para triturar y pasar sofritos, papillas y purés, para mí el tamaño ideal, ocupa poco espacio y lo mejor es que la puedo meter en el lavavajillas.
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ESU1
28/12/2021
España
La picadora que puede con todo
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Me encanta, yo tenía la versión anterior y la cambié por esta, si la otra era una maravilla esta es fantástica, me deja todo como a mí me gusta,super finito y el café lo deja como el polvo, sin duda siempre la recomiendo a todos mis amigos
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