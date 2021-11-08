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Política de devolução de 30 dias
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Intuitiva
Easy
Alta performance
Com um motor potente de 650 W, assegura uma liquidificação potente para as suas refeições caseiras diárias
Os formatos especiais ondulados na parte inferior do pé da varinha asseguram-lhe uma liquidificação sem salpicos ou sujidade
O design robusto e ergonómico proporciona comodidade e facilidade de utilização aos consumidores
4.8
de 5
35
Críticas
100%
recomendam este produto
Asteri
08/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Τέλειο και εύκολο στην χρήση
Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
zalkonpe
06/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια
Sim, recomendo este produto
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Σκίουρος
05/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Βελούδινη δύναμη
Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά
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