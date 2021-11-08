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  • Liquidificação rápida e eficiente com o toque num botão
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Coleção DailyVarinha ProMix

HR2535/00

4.8
| (35) Críticas | 100% recomendam este produto
Liquidificação rápida e eficiente com o toque num botão
Com um motor potente e um design ergonómico único, a nova varinha para o dia a dia permite uma liquidificação rápida e eficiente premindo apenas um botão, ajudando-o a preparar refeições caseiras saudáveis todos os dias sem esforço
Ver todos os benefícios

Desfrute de refeições saudáveis caseiras sem esforço, diariamente

Liquidificação rápida e eficiente com o toque num botão

  • Intuitiva

  • Easy

  • Alta performance

Motor potente de 650 W

Com um motor potente de 650 W, assegura uma liquidificação potente para as suas refeições caseiras diárias

Proteção de lâmina anti-salpicos

Proteção de lâmina anti-salpicos

Os formatos especiais ondulados na parte inferior do pé da varinha asseguram-lhe uma liquidificação sem salpicos ou sujidade

Design ergonómico

Design ergonómico

O design robusto e ergonómico proporciona comodidade e facilidade de utilização aos consumidores

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

35

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο και εύκολο στην χρήση

Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βελούδινη δύναμη

Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Sim, recomendo este produto

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