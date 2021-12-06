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  • Liquidifique. Corte. Faça espirais. Prove!
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Colecção VivaVarinha ProMix

HR2657/90

4.9
| (22) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Liquidifique. Corte. Faça espirais. Prove!
A nova varinha da coleção ProMix Viva com vários acessórios ajuda-o a criar opções infinitas de petiscos e refeições saudáveis.
Ver todos os benefícios

Delicie-se com pratos saudáveis em casa ou em qualquer lugar

Liquidifique. Corte. Faça espirais. Prove!

  • Potência de liquidificação de 800 W

  • SpeedTouch com controlo de velocidade

  • Copo para levar e espiralizador

  • Fácil de limpar

Motor potente de 800 W para ótimos resultados

Motor potente de 800 W para ótimos resultados

O nosso motor potente e duradouro de 800 watts proporciona todo o poder de que necessita para preparar as suas refeições caseiras e saudáveis em apenas alguns minutos.

Tecnologia ProMix para misturas rápidas e mais consistentes

Tecnologia ProMix para misturas rápidas e mais consistentes

A Philips estabeleceu uma parceria com a Universidade de Estugarda para desenvolver a ProMix de forma a obter uma liquidificação mais rápida e consistente. A sua tecnologia avançada exclusiva tem a forma de um triângulo para proporcionar um fluxo ideal dos alimentos e o máximo desempenho com os melhores resultados em todas as utilizações.

Tecnologia SpeedTouch para um controlo perfeito da potência

Tecnologia SpeedTouch para um controlo perfeito da potência

Pretende obter mais potência no processo de liquidificação? Apenas precisa de pressionar o botão de aumento de potência. As suas velocidades variáveis intuitivas permitem-lhe aumentar facilmente a potência sem mudar as definições. Comece devagar para evitar salpicos e pressione gradualmente com mais força até alcançar a velocidade de que necessita para cada receita e ingrediente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Críticas

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4.9

de 5

22

Críticas

95%

recomendam este produto

4
2
1

06/12/2021

Portugal

Portugal

O produto tem otima qualidade de fabrico

Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP

Pontos positivos

Rápida a liquidificar

Pontos negativos

Barulho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

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Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix

13/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Funcional e prático!

O produto é prático e muito funcional. Simples de montar e limpar. Em relação às lâminas de espirais, mais comidas saudáveis à distância de um toque.

Pontos positivos

Compacto e simples de montar e limpar

Pontos negativos

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix

15/05/2021

Portugal

Portugal

Muito bom.

Silencioso, poderoso, as diferentes partes encaixam perfeitamente. Todas as funções são cumpridas com perfeição. É a melhor varinha do mercado, pelo preço.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2652/90 Varinha ProMix

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2652/90 Varinha ProMix

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