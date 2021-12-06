Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Potência de liquidificação de 800 W
SpeedTouch com controlo de velocidade
Copo para levar e espiralizador
Fácil de limpar
O nosso motor potente e duradouro de 800 watts proporciona todo o poder de que necessita para preparar as suas refeições caseiras e saudáveis em apenas alguns minutos.
A Philips estabeleceu uma parceria com a Universidade de Estugarda para desenvolver a ProMix de forma a obter uma liquidificação mais rápida e consistente. A sua tecnologia avançada exclusiva tem a forma de um triângulo para proporcionar um fluxo ideal dos alimentos e o máximo desempenho com os melhores resultados em todas as utilizações.
Pretende obter mais potência no processo de liquidificação? Apenas precisa de pressionar o botão de aumento de potência. As suas velocidades variáveis intuitivas permitem-lhe aumentar facilmente a potência sem mudar as definições. Comece devagar para evitar salpicos e pressione gradualmente com mais força até alcançar a velocidade de que necessita para cada receita e ingrediente.
Prémios
4.9
de 5
22
Críticas
95%
recomendam este produto
Patada
06/12/2021
Portugal
O produto tem otima qualidade de fabrico
Muito bom para os meus batidos para ir à caminho do ginásio TOP
Pontos positivos
Rápida a liquidificar
Pontos negativos
Barulho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR2650/90 Varinha ProMix
Bari_da_moni_pt
13/08/2021
Portugal
Comprador verificado
Funcional e prático!
O produto é prático e muito funcional. Simples de montar e limpar. Em relação às lâminas de espirais, mais comidas saudáveis à distância de um toque.
Pontos positivos
Compacto e simples de montar e limpar
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2657/90 Varinha ProMix
CarlMend
15/05/2021
Portugal
Muito bom.
Silencioso, poderoso, as diferentes partes encaixam perfeitamente. Todas as funções são cumpridas com perfeição. É a melhor varinha do mercado, pelo preço.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2652/90 Varinha ProMix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR2652/90 Varinha ProMix