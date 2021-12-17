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  • Resultados perfeitos com o dobro da rapidez
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Série 5000Liquidificadora

HR3571/90

4.4
| (38) Críticas | 84% recomendam este produto
Resultados perfeitos com o dobro da rapidez
A tecnologia ProBlend Crush transforma os ingredientes mais duros nos melhores batidos com o dobro da rapidez. As nossas lâminas únicas em forma de estrela de 6 pontas, em combinação com o nosso motor de 1000 W de design eficiente, processam gelo e pedaços grandes até à perfeição.
Ver todos os benefícios

Graças à poderosa tecnologia ProBlend Crush

Resultados perfeitos com o dobro da rapidez

  • Tecnologia ProBlend Crush

2 anos de garantia mundial

2 anos de garantia mundial

As nossas liquidificadoras possuem uma garantia mundial de 2 anos, que é a nossa garantia de qualidade e funcionamento de longa duração.

Liquidificadora de alta velocidade com motor potente de 1000 W.

Liquidificadora de alta velocidade com motor potente de 1000 W.

Motor de 1000 W potente, mas eficiente em termos energéticos para equilibrar a eficiência energética e garantir resultados perfeitos. Concebido para maximizar o desempenho da tecnologia ProBlend Crush.

Tecnologia ProBlend Crush com 6 lâminas para uma liquidificação mais fina

Tecnologia ProBlend Crush com 6 lâminas para uma liquidificação mais fina

A tecnologia ProBlend Crush transforma os ingredientes mais duros nos melhores batidos com o dobro da rapidez. As nossas lâminas únicas em forma de estrela de 6 pontas, em combinação com o nosso motor de 1000 W de design eficiente, processam gelo e pedaços grandes até à perfeição

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

38

Críticas

84%

recomendam este produto

17/12/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelentes funcionalidades

Escolhi pelo facto de ter copo de vidro e possibilidade de regular a velocidade da rotação das lâminas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcionário da Philips

Uma ótima liquidificadora

[Employee of philipsglobal] Recomendo este produto, pois é uma máquina potente, funciona impecavelmente bem e até agora nada a apontar de negativo!

Pontos positivos

Tem muita potência

Pontos negativos

Nenhum defeito

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Sim, recomendo este produto

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13/12/2021

Portugal

Portugal

Pequeno almoço em segundos

Cá em casa todos gostamos de batidos de fruta logo pela manhã, mas era um tormento conseguir que ficassem bem passado, com esta liquidificadora isso faz parte do passado, porque rapidamente e para toda a família de uma vez conseguimos sumos e batidos fazer.

Pontos positivos

Rapidez

Pontos negativos

nada a apontar

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

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