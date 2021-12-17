Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Tecnologia ProBlend Crush
As nossas liquidificadoras possuem uma garantia mundial de 2 anos, que é a nossa garantia de qualidade e funcionamento de longa duração.
Motor de 1000 W potente, mas eficiente em termos energéticos para equilibrar a eficiência energética e garantir resultados perfeitos. Concebido para maximizar o desempenho da tecnologia ProBlend Crush.
A tecnologia ProBlend Crush transforma os ingredientes mais duros nos melhores batidos com o dobro da rapidez. As nossas lâminas únicas em forma de estrela de 6 pontas, em combinação com o nosso motor de 1000 W de design eficiente, processam gelo e pedaços grandes até à perfeição
4.4
de 5
38
Críticas
84%
recomendam este produto
Amaral55
17/12/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelentes funcionalidades
Escolhi pelo facto de ter copo de vidro e possibilidade de regular a velocidade da rotação das lâminas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ladeira9
13/12/2021
Portugal
Funcionário da Philips
Uma ótima liquidificadora
[Employee of philipsglobal] Recomendo este produto, pois é uma máquina potente, funciona impecavelmente bem e até agora nada a apontar de negativo!
Pontos positivos
Tem muita potência
Pontos negativos
Nenhum defeito
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
ppereira
13/12/2021
Portugal
Pequeno almoço em segundos
Cá em casa todos gostamos de batidos de fruta logo pela manhã, mas era um tormento conseguir que ficassem bem passado, com esta liquidificadora isso faz parte do passado, porque rapidamente e para toda a família de uma vez conseguimos sumos e batidos fazer.
Pontos positivos
Rapidez
Pontos negativos
nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora