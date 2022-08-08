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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
300 W
5 velocidades + turbo
Varas de bater e pás de amassar
Leve
As varas cónicas trabalham até 20% mais rápido*, cobrindo uma área maior em menos tempo e incorporando ar na massa para proporcionar uma textura macia e fofa.
O fio enrola-se e encaixa no devido lugar com uma mola para permitir uma arrumação prática.
A batedeira é fornecida com dois pares de varas em aço inoxidável de alta qualidade, laváveis na máquina de lavar loiça.
4.4
de 5
298
Críticas
90%
recomendam este produto
SpiderDieguito
08/08/2022
España
Comprador verificado
Conveniente y sin decepcionar
Es compacta y el turno le viene genial, no me ha fallado ni una vez. Quizá el nivel 1 es demasiado alto he probado otras que el nivel 1 es más suave.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Sim, recomendo este produto
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Arturlo
25/03/2022
España
Comprador verificado
para la casa esta muy bien
para los que hacemos cosas en la cocina bien por devoción o por obligación esta bastante bien, se limpia bien y los resultados son buenos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3745/00 Batidora
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Oletos
07/02/2022
España
Comprador verificado
La amasadora perfecta
Ocupa poco sitio y cumple su función perfectamente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
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Ao bater 4 claras, em comparação com antecessora