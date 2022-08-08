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  • Bolos fofos e massas suaves de forma fácil
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  • Bolos fofos e massas suaves de forma fácil
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Descontinuado

Coleção DailyBatedeira da coleção Daily da Philips

HR3705/10

4.4
| (298) Críticas | 90% recomendam este produto
Bolos fofos e massas suaves de forma fácil
A nova batedeira Daily facilita a pastelaria para obter resultados rápidos e deliciosos em cada situação. Prepare as massas e as misturas para bolos até 20% mais rapidamente*. O design leve e ergonómico permite uma utilização simples e confortável.
Ver todos os benefícios

Leve e mais rápida com varas de forma cónica

Bolos fofos e massas suaves de forma fácil

  • 300 W

  • 5 velocidades + turbo

  • Varas de bater e pás de amassar

  • Leve

As varas cónicas trabalham até 20% mais rápido*

As varas cónicas trabalham até 20% mais rápido*, cobrindo uma área maior em menos tempo e incorporando ar na massa para proporcionar uma textura macia e fofa.

Mola para o fio para uma arrumação prática

Mola para o fio para uma arrumação prática

O fio enrola-se e encaixa no devido lugar com uma mola para permitir uma arrumação prática.

Acessórios em aço inoxidável laváveis na máquina de lavar loiça

A batedeira é fornecida com dois pares de varas em aço inoxidável de alta qualidade, laváveis na máquina de lavar loiça.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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4.4

de 5

298

Críticas

90%

recomendam este produto

08/08/2022

España

España

Comprador verificado

Conveniente y sin decepcionar

Es compacta y el turno le viene genial, no me ha fallado ni una vez. Quizá el nivel 1 es demasiado alto he probado otras que el nivel 1 es más suave.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

25/03/2022

España

España

Comprador verificado

para la casa esta muy bien

para los que hacemos cosas en la cocina bien por devoción o por obligación esta bastante bien, se limpia bien y los resultados son buenos

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Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3745/00 Batidora

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07/02/2022

España

España

Comprador verificado

La amasadora perfecta

Ocupa poco sitio y cumple su función perfectamente

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Esta avaliação foi feita para 5000 Series HR3740/00 Amasadora

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