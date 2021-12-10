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450 W
5 velocidades + turbo
Cinzento caxemira
A forma cónica exclusiva das varas permite a máxima incorporação do ar, o que contribui para uma massa de bolo suave e mais fofa
O potente motor de 450 W facilita o trabalho das massas mais difíceis
A ampla gama de velocidades fornece-lhe o melhor controlo na mistura.
4.7
de 5
50
Críticas
96%
recomendam este produto
Philips 2021
10/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar
A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.
Pontos positivos
Muito funcional
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Claro_
07/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Compacta, potente e durável
Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão
Pontos positivos
Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao
Pontos negativos
Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira
kzero
03/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Esta maquina é imbatível
Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!
Pontos positivos
Potência e o peso.
Pontos negativos
não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Ao bater 4 claras, em comparação com antecessora