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  • Um bater intenso e eficiente para obter bolos fofos
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Série 5000Batedeira

HR3740/00

4.7
| (50) Críticas | 96% recomendam este produto
Um bater intenso e eficiente para obter bolos fofos
A batedeira Philips ajuda-o na criação de bolos deliciosos e fofos e pães para toda a família. O bater cónico com ar proporciona um bater mais rápido e uma massa de bolos mais macia. O potente motor de 450 W facilita a preparação de massas mais pesadas.
Ver todos os benefícios

Até 25% mais rápida* com um potente motor de 450 W

Um bater intenso e eficiente para obter bolos fofos

  • 450 W

  • 5 velocidades + turbo

  • Cinzento caxemira

Varas de forma cónica para máxima incorporação do ar

Varas de forma cónica para máxima incorporação do ar

A forma cónica exclusiva das varas permite a máxima incorporação do ar, o que contribui para uma massa de bolo suave e mais fofa

Motor com potência de 450 W para as massas mais difíceis

Motor com potência de 450 W para as massas mais difíceis

O potente motor de 450 W facilita o trabalho das massas mais difíceis

5 regulações de velocidade para um melhor controlo

5 regulações de velocidade para um melhor controlo

A ampla gama de velocidades fornece-lhe o melhor controlo na mistura.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

50

Críticas

96%

recomendam este produto

10/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar

A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.

Pontos positivos

Muito funcional

Pontos negativos

Não tem

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Esta avaliação foi feita para Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Sim, recomendo este produto

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07/12/2021

Portugal

Portugal

Compacta, potente e durável

Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão

Pontos positivos

Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao

Pontos negativos

Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar

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03/12/2021

Portugal

Portugal

Esta maquina é imbatível

Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!

Pontos positivos

Potência e o peso.

Pontos negativos

não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.

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Avisos legais

  1. Ao bater 4 claras, em comparação com antecessora