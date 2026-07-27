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Coleção DailyRobot de cozinha compacto

HR7320/00

Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
Se aprecia refeições caseiras e saudáveis, mas tem uma vida atarefada, vai adorar o nosso robot de cozinha compacto Philips Daily. Desenvolvemos esta coleção compacta especialmente para vidas agitadas. Pode preparar pratos fantásticos de forma rápida e sem esforço.
Ver todos os benefícios

com acessórios essenciais e um design compacto

Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias

  • 700 W

  • 19 funções

  • Disco 2 em 1

  • Arrumação na taça

Motor potente de 700 W para processamento sem esforço

Motor potente de 700 W para processamento sem esforço

O nosso motor potente tem capacidade para processar facilmente vários ingredientes, desde massa para pão a legumes duros, queijo e chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.

Aparelho prático tudo-em-um: amassa, bate, tritura, fatia

Com mais de 19 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes com a lâmina em S ou fatiar e triturar com o disco 2 em 1. Versatilidade para todos os gostos: pode bater, amassar e muito mais.

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte.

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