Aparelho prático tudo-em-um: amassa, bate, tritura, fatia

Com mais de 19 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes com a lâmina em S ou fatiar e triturar com o disco 2 em 1. Versatilidade para todos os gostos: pode bater, amassar e muito mais.