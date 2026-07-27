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HR7320/00
700 W
19 funções
Disco 2 em 1
Arrumação na taça
O nosso motor potente tem capacidade para processar facilmente vários ingredientes, desde massa para pão a legumes duros, queijo e chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.
Com mais de 19 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes com a lâmina em S ou fatiar e triturar com o disco 2 em 1. Versatilidade para todos os gostos: pode bater, amassar e muito mais.
Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte.
Críticas