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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
700 W
19 funções
Disco 2 em 1
Arrumação na taça
O nosso motor potente tem capacidade para processar facilmente vários ingredientes, desde massa para pão a legumes duros, queijo e chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.
Com mais de 19 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes com a lâmina em S ou fatiar e triturar com o disco 2 em 1. Versatilidade para todos os gostos: pode bater, amassar e muito mais.
Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte.
4.2
de 5
108
Críticas
88%
recomendam este produto
Inside1
27/05/2022
España
Un pequeño gran robot de cocina
Extraordinario robot multifunción de cocina cuya mayor virtud es el ahorro de espacio para su almacenaje, la combinación de cuchillas y accesorios hace de él un imprescindible en nuestra cocina, pese a su relativa reducida potencia es capaz de realizar las mismas funciones que los grandes sin quedar atrás.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina HR7605/10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina HR7605/10
Ylohe
04/11/2020
España
Fantástica ayuda para el día a día
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Cuando llegó me pareció que era enorme pero, una vez montado y puesto en la cocina se ve compacto y manejable. Es una gran ayuda para el día a día cuando eres fan de la cocina sana y basada en comida real y no procesados, como picadora y batidora va de lujo, no se le resiste nada y la potencia es más que suficiente. La cuchilla que hace de mandolina es muy útil para laminar calabacín y patata, que es con lo que he hecho pruebas He probado el emulsionador para hacer un par de salsas y es un lujo como accesorio. Tengo pendiente probarla como amasadora pero aún no se me ha dado la ocasión. Por último, si eres fan de los smoothies o batidos, éste es tu robot. El accesorio funciona de perlas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10
Patty1004
01/11/2020
España
El producto es perfecto
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es la mejor procesadora. Las cuchillas funcionan fenomenal, la potencia es la adecuada y me permite procesar cualquier alimento que se me ocurra. Sin duda una buena compra
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10