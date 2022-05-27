ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
  • Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias

Descontinuado

Coleção DailyRobot de cozinha compacto

HR7320/10

4.2
| (108) Críticas | 88% recomendam este produto
Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias
Se aprecia refeições caseiras e saudáveis, mas tem uma vida atarefada, vai adorar o nosso robot de cozinha compacto Philips Daily. Desenvolvemos esta coleção compacta especialmente para vidas agitadas. Pode preparar pratos fantásticos de forma rápida e sem esforço.
Ver todos os benefícios

com acessórios essenciais e um design compacto

Desfrute de refeições caseiras sem esforço, todos os dias

  • 700 W

  • 19 funções

  • Disco 2 em 1

  • Arrumação na taça

Motor potente de 700 W para processamento sem esforço

Motor potente de 700 W para processamento sem esforço

O nosso motor potente tem capacidade para processar facilmente vários ingredientes, desde massa para pão a legumes duros, queijo e chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.

Aparelho prático tudo-em-um: amassa, bate, tritura, fatia

Com mais de 19 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes com a lâmina em S ou fatiar e triturar com o disco 2 em 1. Versatilidade para todos os gostos: pode bater, amassar e muito mais.

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte

Preparação rápida com tubo de alimentos grande para minimizar o pré-corte.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

108

Críticas

88%

recomendam este produto

27/05/2022

España

España

Un pequeño gran robot de cocina

Extraordinario robot multifunción de cocina cuya mayor virtud es el ahorro de espacio para su almacenaje, la combinación de cuchillas y accesorios hace de él un imprescindible en nuestra cocina, pese a su relativa reducida potencia es capaz de realizar las mismas funciones que los grandes sin quedar atrás.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina HR7605/10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina HR7605/10

04/11/2020

España

España

Fantástica ayuda para el día a día

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Cuando llegó me pareció que era enorme pero, una vez montado y puesto en la cocina se ve compacto y manejable. Es una gran ayuda para el día a día cuando eres fan de la cocina sana y basada en comida real y no procesados, como picadora y batidora va de lujo, no se le resiste nada y la potencia es más que suficiente. La cuchilla que hace de mandolina es muy útil para laminar calabacín y patata, que es con lo que he hecho pruebas He probado el emulsionador para hacer un par de salsas y es un lujo como accesorio. Tengo pendiente probarla como amasadora pero aún no se me ha dado la ocasión. Por último, si eres fan de los smoothies o batidos, éste es tu robot. El accesorio funciona de perlas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10

01/11/2020

España

España

El producto es perfecto

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es la mejor procesadora. Las cuchillas funcionan fenomenal, la potencia es la adecuada y me permite procesar cualquier alimento que se me ocurra. Sin duda una buena compra

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Daily Collection HR7320/10

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis