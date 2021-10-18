Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
800 W
29 funções
Disco 2 em 1
Espremedor citrinos
O nosso motor potente tem capacidade para processar uma grande variedade de ingredientes, tais como massa para pão, legumes duros, queijo ou chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.
A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superioriores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!
Com mais de 29 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos, sumos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes (lâmina em S) ou apenas para fatiar e triturar (disco 2 em 1). Versatilidade para todos os gostos!
Prémios
4.4
de 5
165
Críticas
89%
recomendam este produto
Tete21
18/10/2021
Portugal
produto com diversas utilidades
Aparelho com diversas funcionalidades. todos os acessorios de boa qualidade.
Pontos positivos
rapidez na lavagem quando se desmonta; acessórios muito intuitivos na hora de voltar a montar.
Pontos negativos
Até agora não encontrei desvantagens.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR7510/10 Robot de cozinha compacto
Date of Use 2021-06-18
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR7510/10 Robot de cozinha compacto
Date of Use 2021-06-18
JOLULU
19/01/2022
España
Comprador verificado
Calidad indiscutible
Tuvimos uno durante unos años y lo perdimos en un incendio, con la reconstrucción de nuestra vivienda, adquirimos este nuevo que sorprendentemente esta mejorado en calidad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10
Nanitat
02/07/2020
España
Mejor de lo esperado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tras varios dias de haber utilizado el robot de cocina, debo decir que ha resultado mejor de lo esperado. Lo he utilizado para cortar, picar, hacer zumo, batidos y en todos los procesos ha resultado muy bien. Hace mucho mas facil las tareas de cocina, es muy facil y rapida para lavar y el tamaño compacto es ideal para cocinas pequeñas porque ocupa muy poco espacio. Espero poder utilizar muchas mas funciones en las proximas semanas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10