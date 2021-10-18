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Colecção VivaRobot de cozinha compacto

HR7510/10

4.4
| (165) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Comida caseira e saudável, possibilidades ilimitadas
Se gostar de refeições caseiras saudáveis, vai adorar o nosso robot de cozinha compacto Philips Viva. Concebemos esta coleção especialmente para pessoas com vidas agitadas. Prepare rapidamente pratos deliciosos, mesmo quando contêm ingredientes mais duros.
Ver todos os benefícios

Excelentes resultados, até com os ingredientes mais difíceis

Comida caseira e saudável, possibilidades ilimitadas

  • 800 W

  • 29 funções

  • Disco 2 em 1

  • Espremedor citrinos

Motor potente de 800 W para processamento sem esforço

O nosso motor potente tem capacidade para processar uma grande variedade de ingredientes, tais como massa para pão, legumes duros, queijo ou chocolate. Além disso, fatia e tritura com facilidade.

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superioriores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!

Aparelho tudo-em-um: amassa, bate, tritura, fatia e espreme

Com mais de 29 funções, não há limites para o que pode fazer: refeições, pão, molhos, sumos e muito mais. Utilize os acessórios multifuncionais e de alta qualidade para cortar, reduzir a puré e picar ingredientes (lâmina em S) ou apenas para fatiar e triturar (disco 2 em 1). Versatilidade para todos os gostos!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

165

Críticas

89%

recomendam este produto

18/10/2021

Portugal

Portugal

produto com diversas utilidades

Aparelho com diversas funcionalidades. todos os acessorios de boa qualidade.

Pontos positivos

rapidez na lavagem quando se desmonta; acessórios muito intuitivos na hora de voltar a montar.

Pontos negativos

Até agora não encontrei desvantagens.

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Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR7510/10 Robot de cozinha compacto

Date of Use 2021-06-18

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Date of Use 2021-06-18

19/01/2022

España

España

Comprador verificado

Calidad indiscutible

Tuvimos uno durante unos años y lo perdimos en un incendio, con la reconstrucción de nuestra vivienda, adquirimos este nuevo que sorprendentemente esta mejorado en calidad

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Esta avaliação foi feita para Robot de cocina compacto Viva Collection HR7510/10

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02/07/2020

España

España

Mejor de lo esperado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tras varios dias de haber utilizado el robot de cocina, debo decir que ha resultado mejor de lo esperado. Lo he utilizado para cortar, picar, hacer zumo, batidos y en todos los procesos ha resultado muy bien. Hace mucho mas facil las tareas de cocina, es muy facil y rapida para lavar y el tamaño compacto es ideal para cocinas pequeñas porque ocupa muy poco espacio. Espero poder utilizar muchas mas funciones en las proximas semanas.

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