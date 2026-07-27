Executa facilmente mais de 15 funções

O robot possui 5 acessórios que permitem executar mais de 15 funções. Os acessórios (laváveis na máquina de lavar a loiça) incluem: pás de amassar para misturar, baterem e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; discos metálicos para cortar (espessura média e fina) e granular; e um disco para emulsionar para preparar natas ou maionese.