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  • O economizador de espaço versátil
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Descontinuado

Robot de cozinha

HR7605/10

O economizador de espaço versátil
O robot da Philips é uma solução multifuncional para todos os seus problemas de cozinha, poupando espaço e tempo. Com um único aparelho pode executar mais de 15 tarefas diferentes, numa fracção do tempo que normalmente levaria a executá-las.
Ver todos os benefícios

Robot fácil de arrumar

O economizador de espaço versátil

  • 350 W

  • Taça de 2,1 l

Pequeno o suficiente para caber em qualquer armário

Pequeno o suficiente para caber em qualquer armário

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta

Executa facilmente mais de 15 funções

Executa facilmente mais de 15 funções

O robot possui 5 acessórios que permitem executar mais de 15 funções. Os acessórios (laváveis na máquina de lavar a loiça) incluem: pás de amassar para misturar, baterem e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; discos metálicos para cortar (espessura média e fina) e granular; e um disco para emulsionar para preparar natas ou maionese.

Especificações técnicas

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Críticas

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