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Descontinuado
HR7605/10
350 W
Taça de 2,1 l
O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta
O robot possui 5 acessórios que permitem executar mais de 15 funções. Os acessórios (laváveis na máquina de lavar a loiça) incluem: pás de amassar para misturar, baterem e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; discos metálicos para cortar (espessura média e fina) e granular; e um disco para emulsionar para preparar natas ou maionese.
Críticas