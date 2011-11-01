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Descontinuado
Poupe espaço e esforço
Poupe espaço, esforço e tempo com o novo robot de cozinha Philips HR7620/70 de design vertical. Este é extremamente potente e multifuncional para que possa terminar qualquer tarefa em segundos!
500 W
taça de 2 l
O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta
O design vertical especial possui dimensões 35% mais pequenas do que os robots horizontais. Assim, poupa valioso espaço na sua bancada e até as cozinhas mais pequenas podem ter um robot.
O robot de cozinha Philips possui duas regulações de velocidade adaptadas para ingredientes macios ou duros. Além disso, inclui uma função "pulse" para, por exemplo, picar alho ou gelo.
4.0
de 5
30
Críticas
90%
recomendam este produto
littlewelshbird
01/11/2011
United Kingdom
food prosesser
found prosesser easy to use, very compact fits nicely in my kitchen
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Esta avaliação foi feita para Daily Collection Food processor
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hrvgirl
05/10/2011
United Kingdom
Great Food Processor
Love the food processor for shredding, slicing, grating and mixing does what the label say's. Really pleased
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AMBLARCO
16/10/2011
France
robot HR7620
PRIX BAS, fiabilité d'une marque reconnue, excellent produit pour la vie de tous les jours
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR7620/70 Robot de cuisine
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