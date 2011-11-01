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Descontinuado

Daily CollectionRobot de cozinha

HR7620/70

4

| (30) Críticas | 90% recomendam este produto

Poupe espaço e esforço

Poupe espaço, esforço e tempo com o novo robot de cozinha Philips HR7620/70 de design vertical. Este é extremamente potente e multifuncional para que possa terminar qualquer tarefa em segundos!

Ver todos os benefícios

Robot de design vertical ultra compacto

Poupe espaço e esforço

  • 500 W

  • taça de 2 l

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta

O design vertical ocupa cerca de 35% menos de espaço na cozinha

O design vertical especial possui dimensões 35% mais pequenas do que os robots horizontais. Assim, poupa valioso espaço na sua bancada e até as cozinhas mais pequenas podem ter um robot.

2 velocidades e 'pulse'

2 velocidades e 'pulse'

O robot de cozinha Philips possui duas regulações de velocidade adaptadas para ingredientes macios ou duros. Além disso, inclui uma função "pulse" para, por exemplo, picar alho ou gelo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

30

Críticas

90%

recomendam este produto

3

01/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

food prosesser

found prosesser easy to use, very compact fits nicely in my kitchen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection Food processor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection Food processor

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Food Processor

Love the food processor for shredding, slicing, grating and mixing does what the label say's. Really pleased

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection Food processor

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16/10/2011

France

France

robot HR7620

PRIX BAS, fiabilité d'une marque reconnue, excellent produit pour la vie de tous les jours

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR7620/70 Robot de cuisine

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