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Descontinuado
HR7625/70
Poupe espaço e esforço
Poupe espaço, esforço e tempo com o novo robot de cozinha Philips HR7625/70 de design vertical. Este é extremamente potente e multifuncional para que possa terminar qualquer tarefa em segundos! Inclui uma liquidificadora.
500 W
Forma compacta 2 em 1
taça de 2 l
O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta
O robot de cozinha Philips possui duas regulações de velocidade adaptadas para ingredientes macios ou duros. Além disso, inclui uma função "pulse" para, por exemplo, picar alho ou gelo.
Com o motor de 500 W, juntamente com duas definições de velocidade e o botão "pulse", pode escolher a velocidade adequada para obter os melhores resultados
3.8
de 5
17
Críticas
Marg
13/11/2017
España
Excelente
La uso a diario desde hace 8 años y aun me va genial. Da gusto comprar un electrodoméstico que no tenga una obsolescencia programada y se rompa a los 3 años.
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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR7625/70 Robot de cocina
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MairaCris
19/04/2010
España
¡Me gusta!
A mi, que me gusta la practicidad en la cocina, el producto encaja muy bien al que se propone.
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sol35
17/10/2011
France
Petit robot très pratique
Petit robot pratique et facile d'utilisation. Pas trop bruyant et multifonction. Bon rapport qualité prix avec un blender sans doublement du prix.
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