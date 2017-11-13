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  • Poupe espaço e esforço
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Descontinuado

Daily CollectionRobot de cozinha

HR7625/70

3.8

| (17) Críticas

Poupe espaço e esforço

Poupe espaço, esforço e tempo com o novo robot de cozinha Philips HR7625/70 de design vertical. Este é extremamente potente e multifuncional para que possa terminar qualquer tarefa em segundos! Inclui uma liquidificadora.

Ver todos os benefícios

Robot ultra compacto com liquidificadora

Poupe espaço e esforço

  • 500 W

  • Forma compacta 2 em 1

  • taça de 2 l

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

Todos os acessórios podem ser guardados na taça para uma arrumação compacta

O MicroStore permite-lhe guardar todos os seus acessórios dentro da taça para uma arrumação fácil e compacta

2 velocidades e 'pulse'

2 velocidades e 'pulse'

O robot de cozinha Philips possui duas regulações de velocidade adaptadas para ingredientes macios ou duros. Além disso, inclui uma função "pulse" para, por exemplo, picar alho ou gelo.

Motor de 500 Watts, para processar e amassar grandes quantidades

Motor de 500 Watts, para processar e amassar grandes quantidades

Com o motor de 500 W, juntamente com duas definições de velocidade e o botão "pulse", pode escolher a velocidade adequada para obter os melhores resultados

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

17

Críticas

1

13/11/2017

España

España

Excelente

La uso a diario desde hace 8 años y aun me va genial. Da gusto comprar un electrodoméstico que no tenga una obsolescencia programada y se rompa a los 3 años.

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR7625/70 Robot de cocina

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19/04/2010

España

España

¡Me gusta!

A mi, que me gusta la practicidad en la cocina, el producto encaja muy bien al que se propone.

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17/10/2011

France

France

Petit robot très pratique

Petit robot pratique et facile d'utilisation. Pas trop bruyant et multifonction. Bon rapport qualité prix avec un blender sans doublement du prix.

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