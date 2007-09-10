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Descontinuado
HR7739/55
Versatilidade sem esforço
Este robot é fornecido com um conjunto versátil de acessórios, permitindo executar várias funções culinárias, da mistura à moagem. E graças ao exclusivo sistema de (des)montagem, a taça e tampa são colocadas na posição correcta sem o menor esforço.
Com esta gama de robots, poderá criar um número infindável de pratos, utilizando as 29 a 33 técnicas de cozinha (denominadas "funções"), como esmigalhar, fazer creme ou encorpar. O número exacto de funções varia de acordo com o modelo: Os modelos HR7735 e HR7739 apresentam 29 funções; o HR7740 oferece 31 funções; o HR7744 dispõe de 32 funções e o HR7745 é o mais flexível, com 33 funções.
Montar e desmontar um robot nunca foi tão fácil: já não terá de colocar a taça e tampa em várias posições até encontrar a correcta - basta premir o botão Click&Go para as encaixar a partir de qualquer ângulo.
Críticas