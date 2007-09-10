29-33 funções

Com esta gama de robots, poderá criar um número infindável de pratos, utilizando as 29 a 33 técnicas de cozinha (denominadas "funções"), como esmigalhar, fazer creme ou encorpar. O número exacto de funções varia de acordo com o modelo: Os modelos HR7735 e HR7739 apresentam 29 funções; o HR7740 oferece 31 funções; o HR7744 dispõe de 32 funções e o HR7745 é o mais flexível, com 33 funções.