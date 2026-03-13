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Manuais e documentação

User Manual Philips Food processor HR7739

  • PDF ficheiro, 20.3 MB
  • 13 March 2026

Este robot é fornecido com um conjunto versátil de acessórios, permitindo executar várias funções culinárias, da mistura à moagem. E graças ao exclusivo sistema de (des)montagem, a taça e tampa são colocadas na posição correcta sem o menor esforço.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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