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Descontinuado
Assistência
HR7739/55
Descontinuado
User Manual Philips Food processor HR7739
Este robot é fornecido com um conjunto versátil de acessórios, permitindo executar várias funções culinárias, da mistura à moagem. E graças ao exclusivo sistema de (des)montagem, a taça e tampa são colocadas na posição correcta sem o menor esforço.