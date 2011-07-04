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Descontinuado

Coleção Pure EssentialsRobot de cozinha

HR7774/90

3.9

| (112) Críticas

Excelência sem esforço

Este robot topo de gama inclui algumas das mais avançadas tecnologias. A sua versatilidade é assegurada por 7 acessórios que executam facilmente mais de 30 funções.

Ver todos os benefícios

Tubo maior. Taça maior. Mais potência. Menos esforço

Excelência sem esforço

  • 1000 W

  • Forma compacta 2 em 1

  • taça de 3,4 l

7 acessórios para executar facilmente mais de 30 funções

7 acessórios para executar facilmente mais de 30 funções

Os acessórios, laváveis na máquina de lavar a loiça, incluem: pás de amassar para misturar, bater e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; dois discos metálicos para cortar e triturar (espessura média e fina); liquidificadora resistente a quebras de 1,5 L, para misturar, esmagar e mexer diferentes ingredientes; um espremedor para citrinos e varetas de amassar em forma de balão para bater ingredientes leves.

Tubo de alimentação extra grande para frutos ou vegetais inteiros

Tubo de alimentação extra grande para frutos ou vegetais inteiros

O tubo de alimentação extra grande tem capacidade para processar frutos e vegetais inteiros para que não tenha de os cortar.

Até 7 porções de uma só vez com a taça extra grande

Até 7 porções de uma só vez com a taça extra grande

A taça extra grande permite que sejam preparadas grandes quantidades de uma só vez: capacidade para 2 L de sopa, 1,7 kg de massa, 7 claras de ovos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

112

Críticas

04/07/2011

España

España

electrodoméstico muy pràctico

Facilita los trabajos en la cocina cuando necesitas ahorrar tiempo. És muy fàcil de limpiar y de usar. Practiquísimo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina Pure Essentials Collection HR7774/90

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Robot de cocina Pure Essentials Collection HR7774/90

24/07/2012

United Kingdom

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this product is great

ok my family are satisfied from the product ok my family are satisfied from the product ok my family are satisfied from the product

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Food processor

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24/07/2012

United Kingdom

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Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Food processor

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