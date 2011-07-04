Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HR7774/90
Excelência sem esforço
Este robot topo de gama inclui algumas das mais avançadas tecnologias. A sua versatilidade é assegurada por 7 acessórios que executam facilmente mais de 30 funções.
1000 W
Forma compacta 2 em 1
taça de 3,4 l
Os acessórios, laváveis na máquina de lavar a loiça, incluem: pás de amassar para misturar, bater e amassar ingredientes mais pesados; uma lâmina de picar em aço inoxidável para preparar carne e legumes; dois discos metálicos para cortar e triturar (espessura média e fina); liquidificadora resistente a quebras de 1,5 L, para misturar, esmagar e mexer diferentes ingredientes; um espremedor para citrinos e varetas de amassar em forma de balão para bater ingredientes leves.
O tubo de alimentação extra grande tem capacidade para processar frutos e vegetais inteiros para que não tenha de os cortar.
A taça extra grande permite que sejam preparadas grandes quantidades de uma só vez: capacidade para 2 L de sopa, 1,7 kg de massa, 7 claras de ovos.
3.9
de 5
112
Críticas
alcantaritx
04/07/2011
España
electrodoméstico muy pràctico
Facilita los trabajos en la cocina cuando necesitas ahorrar tiempo. És muy fàcil de limpiar y de usar. Practiquísimo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina Pure Essentials Collection HR7774/90
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot de cocina Pure Essentials Collection HR7774/90
tanja
24/07/2012
United Kingdom
this product is great
ok my family are satisfied from the product ok my family are satisfied from the product ok my family are satisfied from the product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Food processor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Food processor
HAMID
24/07/2012
United Kingdom
this product is great
ok my family are satisfied from the product ok my family are satisfied from the product ok my family are satisfied from the product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Food processor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Food processor