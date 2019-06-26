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  • Acelere os seus cozinhados
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Descontinuado

Robot de cozinha Jamie Oliver

HR7782/00

3.5

| (16) Críticas

Acelere os seus cozinhados

"Utilizo o meu robot de cozinha todos os dias. Este corta como um ninja e acelera todos os aspectos dos meus cozinhados, quer eu esteja a fatiar, ralar, cortar ou misturar. Pode até ser utilizado para preparar um gelado rápido. É um óptimo atalho culinário" Jamie O.

Ver todos os benefícios

Lâmina serrilhada para o seu robot

Acelere os seus cozinhados

  • 1000 W

  • taça de 3,4 l

  • 8 acessórios

Disco para cortar reversível (fino ou grosso)

Disco para cortar reversível (fino ou grosso)

A preparação de refeições deliciosas para amigos e família não tem de ser tão demorada. Este disco para cortar reversível assegura que as cebolas, as cenouras, as curgetes e as batatas são raladas em segundos. Útil para caris, saladas, estufados e gratinados - e provavelmente uma óptima forma para adicionar vitaminas e fibras à sua dieta!

Vara de bater em forma de balão duplo e em metal para claras e natas

Vara de bater em forma de balão duplo e em metal para claras e natas

A vara de bater metálica em forma de balão duplo bate claras em castelo firmes e natas de forma perfeita. Para obter os melhores resultados, utilize a velocidade 1, que assegura os resultados mais firmes. Criar sobremesas deliciosas nunca foi tão fácil!

Lâmina serrilhada inovadora para sobremesas geladas rápidas

Lâmina serrilhada inovadora para sobremesas geladas rápidas

Os pais ocupados podem agora mimar os seus filhos (ou a eles mesmos) com sobremesas geladas saudáveis. Esta faca com serrilha inovadora prepara "gelados" instantâneos com frutos silvestres congelados, iogurte e mel em breves segundos. Graças aos rebordos serrilhados, também pode triturar gelo de forma rápida e simples.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

16

Críticas

2

26/06/2019

Portugal

Portugal

MUITO BOM

Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo

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Esta avaliação foi feita para HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver

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19/09/2018

España

España

tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar

El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .

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Esta avaliação foi feita para HR7782/00 Jamie Oliver Food processor

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28/12/2014

España

España

Excelente

Muy completo, practico y silencioso. Y sobretodo solo compro phillips desde que conocimos su servicio técnico, muy rápido y con oficinas en España. Nada de líos ni complicaciones.

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