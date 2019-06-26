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Descontinuado
HR7782/00
Acelere os seus cozinhados
"Utilizo o meu robot de cozinha todos os dias. Este corta como um ninja e acelera todos os aspectos dos meus cozinhados, quer eu esteja a fatiar, ralar, cortar ou misturar. Pode até ser utilizado para preparar um gelado rápido. É um óptimo atalho culinário" Jamie O.
1000 W
taça de 3,4 l
8 acessórios
A preparação de refeições deliciosas para amigos e família não tem de ser tão demorada. Este disco para cortar reversível assegura que as cebolas, as cenouras, as curgetes e as batatas são raladas em segundos. Útil para caris, saladas, estufados e gratinados - e provavelmente uma óptima forma para adicionar vitaminas e fibras à sua dieta!
A vara de bater metálica em forma de balão duplo bate claras em castelo firmes e natas de forma perfeita. Para obter os melhores resultados, utilize a velocidade 1, que assegura os resultados mais firmes. Criar sobremesas deliciosas nunca foi tão fácil!
Os pais ocupados podem agora mimar os seus filhos (ou a eles mesmos) com sobremesas geladas saudáveis. Esta faca com serrilha inovadora prepara "gelados" instantâneos com frutos silvestres congelados, iogurte e mel em breves segundos. Graças aos rebordos serrilhados, também pode triturar gelo de forma rápida e simples.
3.5
de 5
16
Críticas
Camara
26/06/2019
Portugal
MUITO BOM
Um produto muito bom já o tenho à muitos anos uso todos os dias para sumo, é muito bom recomendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR7782/00 Robot de cozinha Jamie Oliver
lILA
19/09/2018
España
tras tres años de uso el rendimiento del producto ha sido excelente , se han roto el eje,el rallador y desearía comprar
El producto es muy bueno pero no consigo en Argentina los repuestos que se han roto por lo que no puedo usarlo.Necesito el eje, el rallador y el bol (recipiente) El motor es excelente .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR7782/00 Jamie Oliver Food processor
Sim, recomendo este produto
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Coyotebcn
28/12/2014
España
Excelente
Muy completo, practico y silencioso. Y sobretodo solo compro phillips desde que conocimos su servicio técnico, muy rápido y con oficinas en España. Nada de líos ni complicaciones.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR7782/00 Jamie Oliver Food processor
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