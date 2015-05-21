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Descontinuado
Resultados imbatíveis, mais simples do que imagina
Apresentamos a nova batedeira profissional da Philips - desempenho e versatilidade imbatíveis, mais fáceis do que imagina!
900 W
7 velocidades e função "Pulse"
Formato simples 6 em 1
Motor potente de 900 W para resultados consistentes e imbatíveis.
A acção de mistura planetária permite que os acessórios para amassar, misturar e bater se desloquem num movimento exclusivo para trás e para a frente, em vez de um movimento apenas em círculo, alcançando todos os cantos da taça, o que resulta em ingredientes macios e bem misturados.
Taça em metal de 4 L grande e robusta permite amassar confortavelmente até 1300 g de massa para que possa preparar até 4 pizas de 30 cm ou 2 pães grandes de uma só vez. A pega em metal facilita o transporte e o esvaziamento, enquanto a protecção contra salpicos evita que os ingredientes salpiquem durante o processamento.
4.5
de 5
67
Críticas
97%
recomendam este produto
Cyrille42600
21/05/2015
France
Utilisez le sans modérations !!
Depuis 2 mois ce robot aussi pratique que beau, partage ma cuisine et il est devenu l'allier n°1 de ma gourmandise. Il pétri, fouette émulsionne et malaxe rien ne lui fait peur. Aussi robuste qu'efficace il se met en quatre pour réaliser en un clin d’œil toutes mes envies culinaires. Sucré ou salé c'est réussi à chaque fois. Je l’utilise quasiment tous les jours pour faire plaisir à ma petite famille. La grande capacité de son blender permet de faire des soupes et des smoothies pour 4 personne sans problème. Bref je ne peu plus me passer de son aide!! je le recommande fortement aux maman actives.
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Esta avaliação foi feita para Avance Collection HR7951/00 Kitchen machine
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floflo
21/05/2015
France
très bon produit
Ce robot multi fonction, est vraiment exceptionnel. Que vous soyez un cuisinier aguéri ou simple amateur ( comme moi ), il est fait pour vous. Il hache la viande, les légumes etc...., il sert pour faire la pâte à pain, les gâteaux, les smoothies.... . Il est vraiment exceptionnel, je le trouve visuellement joli, quand mon entourage entre dans ma cuisine, ils me demandent tous où je l'ai eu, car eux aussi, sont intéréssés. Je le conseille également aux jeunes mamans, pour faire les purées maisons. Gain de temps garantie !! Et surtout, on est sure de faire plaisir aux enfants, et de se faire plaisir !!
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val59
21/05/2015
France
coup de coeur pour ce robot
beau robot, puissant ( 900 W et 7 vitesses ), très stable sur le plan de travail, grande rapidité d'exécution ! Pour réaliser des pâtes, des blancs en neige, pour faire mes gâteaux ou mixer mes fruits et légumes Ce que j'adore c'est son " mouvement planétaire "qui permet de mieux mélanger tous les ingrédients, il n'en reste plus dans le fond du bol. Le bol a une poignée, facile a transvaser ! -Le bouton pour soulever le dessus de l'appareil est très pratique , juste d'un doigt,très pratique -L'utilisation en générale est vraiment simple très agréable, fluide ... - Ses nombreux points positifs : un bol évasé qui permet aisément d'ajouter des ingrédients pendant qu'il est en marche et un couvercle anti-éclaboussures Sa rapidité , son efficacité ... pâtes à gâteaux sans aucun grumeaux , onctueuses , homogènes,parfait pour des desserts réussis - le blender mixe parfaitement bien les fruits, les légumes, ou la glace, même les morceaux les plus gros très rapidement et efficacement , - J'ai realisé des lles flottantes , des mousses au chocolat , des meringues ,ainsi que chantilly Maison - les blancs en neige sont parfaits, compacts mes réalisations sont parfaites , j'ai beaucoup de plaisir a l'utiliser , j'aime ses accessoires , la feuille , le fouet ou le crochet a pétrin , son bol de 4 l solide et beau , et son blender performant , pour moi ce n'est que du positif
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