beau robot, puissant ( 900 W et 7 vitesses ), très stable sur le plan de travail, grande rapidité d'exécution ! Pour réaliser des pâtes, des blancs en neige, pour faire mes gâteaux ou mixer mes fruits et légumes Ce que j'adore c'est son " mouvement planétaire "qui permet de mieux mélanger tous les ingrédients, il n'en reste plus dans le fond du bol. Le bol a une poignée, facile a transvaser ! -Le bouton pour soulever le dessus de l'appareil est très pratique , juste d'un doigt,très pratique -L'utilisation en générale est vraiment simple très agréable, fluide ... - Ses nombreux points positifs : un bol évasé qui permet aisément d'ajouter des ingrédients pendant qu'il est en marche et un couvercle anti-éclaboussures Sa rapidité , son efficacité ... pâtes à gâteaux sans aucun grumeaux , onctueuses , homogènes,parfait pour des desserts réussis - le blender mixe parfaitement bien les fruits, les légumes, ou la glace, même les morceaux les plus gros très rapidement et efficacement , - J'ai realisé des lles flottantes , des mousses au chocolat , des meringues ,ainsi que chantilly Maison - les blancs en neige sont parfaits, compacts mes réalisations sont parfaites , j'ai beaucoup de plaisir a l'utiliser , j'aime ses accessoires , la feuille , le fouet ou le crochet a pétrin , son bol de 4 l solide et beau , et son blender performant , pour moi ce n'est que du positif