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Barbear perfeito e suave para a pele
As cabeças de substituição da máquina de barbear Pro possuem 36 lâminas ComfortCut de afiação automática em aço sueco. Substitua-as a cada 6 meses e recupere o desempenho da sua máquina de barbear a 100%. As cabeças HS740 são compatíveis com as máquinas de barbear HS5980, HS7980 e HS9980.
Philips genuína e autêntica
Compatível com HS5980, HS7980, HS9980
Lâminas ComfortCut
Sistema de barbear anticorrosão
A máquina de barbear Philips Pro foi concebida para um barbear apurado que também é confortável para a pele. Esta é a ferramenta perfeita para aqueles que querem estar no seu melhor, sentirem-se confiantes e expressarem-se totalmente.
Obtenha um barbear perfeito e confortável com esta máquina de barbear Philips. As 36 lâminas ComfortCut desta máquina de barbear elétrica cortam cada pelo acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.
As lâminas da máquina de barbear Philips Pro são fabricadas em aço sueco de grau cirúrgico, resistente à corrosão e suave para a pele
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4.6
de 5
376
Críticas
95%
recomendam este produto
Camartins
19/09/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto ultrapassa as expectativas
Estou muito satisfeito com o produto, uso-o em dias alternados e faz um bom trabalho.
Pontos positivos
Rapidez na tarefa e de uso fácil.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.
Data de utilização 2026-08-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.
Data de utilização 2026-08-07
andsousa
31/08/2026
Portugal
Comprador verificado
Head Shaver Pro 5000
O produto faz aquilo que propõe. Pena a ficha não ser USB-C.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut
Data de utilização 2026-07-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut
Data de utilização 2026-07-27
Johny G
07/08/2026
Portugal
Comprador verificado
Um produto prático e fiável
Muito prático de utilizar e confortável. Consigo um corte muito rente de forma rápida e consistente. Máquina é sólida com boa qualidade de construção e fácil de usar. Superou as minhas expetativas.
Pontos positivos
Praticidade e fiabilidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut
Data de utilização 2026-07-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut
Data de utilização 2026-07-01
Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas, de acordo com a definição da categoria de máquinas de barbear para corpo, dados de 2024, investigação realizada em outubro de 2024.