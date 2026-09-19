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  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
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HS740 Blade RefillCabeças de corte elétricas de substituição

HS740/15

4.6

| (376) Críticas | 95% recomendam este produto

Barbear perfeito e suave para a pele

As cabeças de substituição da máquina de barbear Pro possuem 36 lâminas ComfortCut de afiação automática em aço sueco. Substitua-as a cada 6 meses e recupere o desempenho da sua máquina de barbear a 100%. As cabeças HS740 são compatíveis com as máquinas de barbear HS5980, HS7980 e HS9980.

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A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Produtos compatíveis

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Máquina de barbear Premium com acessórios deluxe

HS9980/15

Da marca n.º 1 do mundo em barbear elétrico*

Barbear perfeito e suave para a pele

  • Philips genuína e autêntica

  • Compatível com HS5980, HS7980, HS9980

  • Lâminas ComfortCut

  • Sistema de barbear anticorrosão

Da marca n.º 1 do mundo em barbear elétrico*

Da marca n.º 1 do mundo em barbear elétrico*

A máquina de barbear Philips Pro foi concebida para um barbear apurado que também é confortável para a pele. Esta é a ferramenta perfeita para aqueles que querem estar no seu melhor, sentirem-se confiantes e expressarem-se totalmente.

Barbear suave e confortável com lâminas ComfortCut

Barbear suave e confortável com lâminas ComfortCut

Obtenha um barbear perfeito e confortável com esta máquina de barbear Philips. As 36 lâminas ComfortCut desta máquina de barbear elétrica cortam cada pelo acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.

Fabricadas em aço sueco de grau cirúrgico

Fabricadas em aço sueco de grau cirúrgico

As lâminas da máquina de barbear Philips Pro são fabricadas em aço sueco de grau cirúrgico, resistente à corrosão e suave para a pele

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

376

Críticas

95%

recomendam este produto

19/09/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto ultrapassa as expectativas

Estou muito satisfeito com o produto, uso-o em dias alternados e faz um bom trabalho.

Pontos positivos

Rapidez na tarefa e de uso fácil.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

Data de utilização 2026-08-07

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

Data de utilização 2026-08-07

31/08/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Head Shaver Pro 5000

O produto faz aquilo que propõe. Pena a ficha não ser USB-C.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut

Data de utilização 2026-07-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut

Data de utilização 2026-07-27

07/08/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Um produto prático e fiável

Muito prático de utilizar e confortável. Consigo um corte muito rente de forma rápida e consistente. Máquina é sólida com boa qualidade de construção e fácil de usar. Superou as minhas expetativas.

Pontos positivos

Praticidade e fiabilidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut

Data de utilização 2026-07-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Máquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut

Data de utilização 2026-07-01

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Avisos legais

  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas, de acordo com a definição da categoria de máquinas de barbear para corpo, dados de 2024, investigação realizada em outubro de 2024.