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  • Barbear perfeito e suave para a pele
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Head Shaver Pro 5000 SeriesMáquina de barbear Essential com lâminas ComfortCut

HS5980/15

4.6
| (305) Críticas | 97% recomendam este produto
Barbear perfeito e suave para a pele
A máquina de barbear Philips da série Pro 5000 foi concebida para um barbear apurado e é suave para a pele. A cabeça flexível de 360° avançada adapta-se ao formato da sua cabeça, enquanto as lâminas ComfortCut garantem um corte rente e uniforme em qualquer direção.
Ver todos os benefícios
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A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Da marca n.º 1 do mundo em barbear elétrico

Barbear perfeito e suave para a pele

  • Cabeça flexível de 360°

  • Lâminas ComfortCut

  • Sensor PowerAdapt

  • Design ergonómico

Da marca n.º 1 do mundo em barbear elétrico*

Da marca n.º 1 do mundo em barbear elétrico*

A máquina de barbear Philips da série Pro 5000 foi concebida para um barbear apurado que também é confortável para a pele. Esta é a ferramenta perfeita para aqueles que querem estar no seu melhor, sentirem-se confiantes e expressarem-se totalmente.

Corte os pelos em qualquer direção com a cabeça flexível de 360 graus

Corte os pelos em qualquer direção com a cabeça flexível de 360 graus

A unidade totalmente flexível roda 360° para se adaptar ao seu corpo para um contacto ideal com a pele, mesmo em áreas difíceis, evitando picos de pressão excessivos que podem causar desconforto e irritação.

Barbear suave e confortável com lâminas ComfortCut

Barbear suave e confortável com lâminas ComfortCut

Obtenha um barbear perfeito e confortável com esta máquina de barbear Philips. As 36 lâminas ComfortCut desta máquina de barbear elétrica cortam cada pelo acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.6

de 5

305

Críticas

97%

recomendam este produto

04/08/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito boa qualidade de construcão

Boa Ergonomia,, têm uma autonomia que permite 5 a 6 utilizacões sem carregar. Fácil limpeza, e boa capacidade de corte.

Pontos positivos

Boa relação preço/qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

Date of Use 2026-07-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

Date of Use 2026-07-01

10/06/2026

Portugal

Portugal

Excelente Produto

Produto excelente com uma ergonomia e capacidade de corte extraordinário. Recomendo

Pontos positivos

Ergonomia, Função e Poder de Corte

Pontos negativos

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

Date of Use 2026-06-08

Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.

Date of Use 2026-06-08

29/10/2025

Portugal

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Eficiente

Fácil de utilizar e eficaz, é muito prática e com bons resultados na primeira passagem.

Pontos positivos

Potente e eficaz

Pontos negativos

Nada a referir

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS740 Blade Refill HS740/15 Cabeças de corte elétricas de substituição

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas, de acordo com a definição da categoria de máquinas de barbear para corpo, dados de 2024, investigação realizada em outubro de 2024.

  2. 2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra