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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Cabeça flexível de 360°
Lâminas ComfortCut
Sensor PowerAdapt
Design ergonómico
A máquina de barbear Philips da série Pro 5000 foi concebida para um barbear apurado que também é confortável para a pele. Esta é a ferramenta perfeita para aqueles que querem estar no seu melhor, sentirem-se confiantes e expressarem-se totalmente.
A unidade totalmente flexível roda 360° para se adaptar ao seu corpo para um contacto ideal com a pele, mesmo em áreas difíceis, evitando picos de pressão excessivos que podem causar desconforto e irritação.
Obtenha um barbear perfeito e confortável com esta máquina de barbear Philips. As 36 lâminas ComfortCut desta máquina de barbear elétrica cortam cada pelo acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.
Nova
4.6
de 5
305
Críticas
97%
recomendam este produto
PMRodri
04/08/2026
Portugal
Comprador verificado
Muito boa qualidade de construcão
Boa Ergonomia,, têm uma autonomia que permite 5 a 6 utilizacões sem carregar. Fácil limpeza, e boa capacidade de corte.
Pontos positivos
Boa relação preço/qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.
Date of Use 2026-07-01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.
Date of Use 2026-07-01
Djao
10/06/2026
Portugal
Excelente Produto
Produto excelente com uma ergonomia e capacidade de corte extraordinário. Recomendo
Pontos positivos
Ergonomia, Função e Poder de Corte
Pontos negativos
Nenhuma
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.
Date of Use 2026-06-08
Esta avaliação foi feita para Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Máquina de barbear Advanced com autonomia de 90 min.
Date of Use 2026-06-08
AATen
29/10/2025
Portugal
Parte da promoção
Eficiente
Fácil de utilizar e eficaz, é muito prática e com bons resultados na primeira passagem.
Pontos positivos
Potente e eficaz
Pontos negativos
Nada a referir
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS740 Blade Refill HS740/15 Cabeças de corte elétricas de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS740 Blade Refill HS740/15 Cabeças de corte elétricas de substituição
Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas, de acordo com a definição da categoria de máquinas de barbear para corpo, dados de 2024, investigação realizada em outubro de 2024.
2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra