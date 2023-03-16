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Cabo USB

CP1788

Um cabo USB para carregar o seu dispositivo

Um cabo USB para carregar o seu dispositivo de forma conveniente através de portas USB. Compatível apenas com dispositivos carregados por USB

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Produtos compatíveis
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S8830/54

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i9000 Prestige Ultra

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XP9407/37

OneBlade 360

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OneBlade
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Epilator Series 8000

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Beauty Set 9900

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Body Groomer 3000 Series

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Um cabo USB para carregar o seu dispositivo

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