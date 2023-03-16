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CP1788
Um cabo USB para carregar o seu dispositivo
Um cabo USB para carregar o seu dispositivo de forma conveniente através de portas USB. Compatível apenas com dispositivos carregados por USB
S8830/54
XP502/03
XP521/03
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE719/00
BRE738/00
BG3475/15
Compatível apenas com dispositivos carregados por USB
Preto
Comprimento do fio: 92 cm
2 pinos
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.