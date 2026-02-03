ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*
  • Barbear rente. Proteção extra para a pele*

Nova

Shaver series 5000XMáquina de barbear elétrica a húmido/seco

XP521/03

4.4

| (237) Críticas | 90% recomendam este produto

Barbear rente. Proteção extra para a pele*

Obtenha um barbear perfeito com proteção adicional para a pele, todos os dias. A série Philips 5000X, com o seu modo sensível e a tecnologia SkinIQ, ajuda a reduzir a irritação, proporcionando um barbear mais confortável, especialmente quando a pele necessita de cuidados adicionais.

Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Com tecnologia SkinIQ

Barbear rente. Proteção extra para a pele*

  • Sensor Power Adapt

  • Revestimento protetor SkinGlide

  • Cabeça flexível de 360°

Adapta-se à densidade da barba para um barbear sem esforço

Adapta-se à densidade da barba para um barbear sem esforço

O sensor inteligente para pelos faciais deteta a densidade dos pelos 250 vezes por segundo e ajusta automaticamente a potência de corte durante o barbear. Isto garante um barbear suave e sem esforço, com um desempenho consistente em diferentes tipos de barba.

Deslizar 30% mais suave na pele**

Deslizar 30% mais suave na pele**

Barbear com maior conforto. O revestimento protetor SkinGlide com 250 000 microesferas por centímetro quadrado melhora o deslizar sobre a pele em 30%**, para ajudar a reduzir a fricção e minimizar a irritação.

Ative o Modo Sensível para um maior conforto durante o barbear

Ative o Modo Sensível para um maior conforto durante o barbear

Escolha o Modo Sensível quando a sua pele precisar de cuidados adicionais. Foi concebido para proporcionar um barbear mais confortável no dia a dia.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

237

Críticas

90%

recomendam este produto

03/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Óptimo investimento em relação qualidade/preço

Uma máquina de barbear com excelente desempenho, e equilibrada em todos os aspetos. O resultado é um rosto suave e macio. Estou muito satisfeito (até ao momento), sem dúvida, uma escolha acertada! :)

Pontos positivos

Suave, adaptável, adequado a peles sensíveis. Leve e Silencioso.

Pontos negativos

Material frágil.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2025-01-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2025-01-03

20/08/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto TOP

Funciona tudo na perfeição, qualidade excepcional.

Pontos positivos

Todas

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2025-04-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2025-04-20

09/06/2024

Portugal

Portugal

Excelente funcionalidade e desempenho

Rapidamente se desfaz a barba, sem ruídos e irritações

Pontos positivos

Silencioso

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2023-05-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Date of Use 2023-05-09

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Em comparação com a série S3000 da Philips