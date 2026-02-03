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Nova
Barbear rente. Proteção extra para a pele*
Obtenha um barbear perfeito com proteção adicional para a pele, todos os dias. A série Philips 5000X, com o seu modo sensível e a tecnologia SkinIQ, ajuda a reduzir a irritação, proporcionando um barbear mais confortável, especialmente quando a pele necessita de cuidados adicionais.
Sensor Power Adapt
Revestimento protetor SkinGlide
Cabeça flexível de 360°
O sensor inteligente para pelos faciais deteta a densidade dos pelos 250 vezes por segundo e ajusta automaticamente a potência de corte durante o barbear. Isto garante um barbear suave e sem esforço, com um desempenho consistente em diferentes tipos de barba.
Barbear com maior conforto. O revestimento protetor SkinGlide com 250 000 microesferas por centímetro quadrado melhora o deslizar sobre a pele em 30%**, para ajudar a reduzir a fricção e minimizar a irritação.
Escolha o Modo Sensível quando a sua pele precisar de cuidados adicionais. Foi concebido para proporcionar um barbear mais confortável no dia a dia.
4.4
de 5
237
Críticas
90%
recomendam este produto
jrc83
03/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Óptimo investimento em relação qualidade/preço
Uma máquina de barbear com excelente desempenho, e equilibrada em todos os aspetos. O resultado é um rosto suave e macio. Estou muito satisfeito (até ao momento), sem dúvida, uma escolha acertada! :)
Pontos positivos
Suave, adaptável, adequado a peles sensíveis. Leve e Silencioso.
Pontos negativos
Material frágil.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2025-01-03
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2025-01-03
Alhota
20/08/2025
Portugal
Comprador verificado
Produto TOP
Funciona tudo na perfeição, qualidade excepcional.
Pontos positivos
Todas
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2025-04-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2025-04-20
Beatriz1810
09/06/2024
Portugal
Parte da promoção
Excelente funcionalidade e desempenho
Rapidamente se desfaz a barba, sem ruídos e irritações
Pontos positivos
Silencioso
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2023-05-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 5000X series X5006/00 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco
Date of Use 2023-05-09
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Em comparação com a série S3000 da Philips