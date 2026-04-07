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Wet & Dry
Para pernas, corpo e linha do biquíni
Mais do que uma depiladora
8 acessórios no total
Desfrute da liberdade de não ter de se preocupar com a rotina de depilação. Já não precisa de esperar que os pelos cresçam: remove pelos 3 vezes mais curtos do que a cera.
A primeira depiladora do mundo com ProGuide com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados. O ProGuide aperfeiçoa o seu ângulo de depilação de 75° para obter os melhores resultados e mantém a sua pele apertada para maior conforto. A luz LED de 360° ajuda a detetar e remover mais pelos.
Resultados rápidos e eficiente com a tecnologia Double Action. Agarra até os pelos mais curtos com pinças cerâmicas. Agarra e remove pelos com apenas 0,5 mm. Sem necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada assegura que nenhum pelo se esconda de si. Termine em menos de 6 minutos nas partes inferiores das pernas.
4.7
de 5
194
Críticas
99%
recomendam este produto
Seagull 74
07/04/2026
United Kingdom
Parte da promoção
Transformed my hair removal routine
The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing
Pontos positivos
Easy to use fast lasting results
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
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vezza
26/03/2026
United Kingdom
Parte da promoção
Wow! what a product, great value
The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.
Pontos positivos
range of heads to complete body care
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
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Ellsbells90
22/03/2026
United Kingdom
Parte da promoção
This product is great!
I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth
Pontos positivos
Quick and easy
Pontos negativos
Hurts a bit
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vs. sem ProGuide.
com garantia de 2 anos.