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  • Diga olá ao corpo. Cuidados corporais potentes e suaves.
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Epilator Series 9000Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRE719/00

4.7
| (194) Críticas | 99% recomendam este produto
Diga olá ao corpo. Cuidados corporais potentes e suaves.
A nossa depiladora mais eficiente, para uma pele mais suave. Apresentamos a primeira depiladora do mundo com ProGuide, com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados. O seu conjunto completo para remoção de pelos e cuidados corporais.
Ver todos os benefícios

Sem rotina de remoção de pelos durante até 4 semanas.

Diga olá ao corpo. Cuidados corporais potentes e suaves.

  • Wet & Dry

  • Para pernas, corpo e linha do biquíni

  • Mais do que uma depiladora

  • 8 acessórios no total

Suavidade até 4 semanas

Suavidade até 4 semanas

Desfrute da liberdade de não ter de se preocupar com a rotina de depilação. Já não precisa de esperar que os pelos cresçam: remove pelos 3 vezes mais curtos do que a cera.

ProGuide. Menos dor, mais conforto da pele*

ProGuide. Menos dor, mais conforto da pele*

A primeira depiladora do mundo com ProGuide com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados. O ProGuide aperfeiçoa o seu ângulo de depilação de 75° para obter os melhores resultados e mantém a sua pele apertada para maior conforto. A luz LED de 360° ajuda a detetar e remover mais pelos.

Eficiente e rápido. Ilumine-os. Veja-os. Agarre-os.

Eficiente e rápido. Ilumine-os. Veja-os. Agarre-os.

Resultados rápidos e eficiente com a tecnologia Double Action. Agarra até os pelos mais curtos com pinças cerâmicas. Agarra e remove pelos com apenas 0,5 mm. Sem necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada assegura que nenhum pelo se esconda de si. Termine em menos de 6 minutos nas partes inferiores das pernas.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.7

de 5

194

Críticas

99%

recomendam este produto

1

07/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Transformed my hair removal routine

The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing

Pontos positivos

Easy to use fast lasting results

Pontos negativos

None

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Esta avaliação foi feita para Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

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26/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Wow! what a product, great value

The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.

Pontos positivos

range of heads to complete body care

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22/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth

Pontos positivos

Quick and easy

Pontos negativos

Hurts a bit

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