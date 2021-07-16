SatinShave Advanced

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CP0634
Rede para cabeça de corte de substituição
Esta rede de corte constitui a barreira de proteção entre a sua pele e as unidades de corte da sua depiladora. Para um corte rente e seguro e uma pele suave e macia.
BRE719/00
BRL138/00
BRL149/00
BRL159/00
BRL127/00
BRL129/00
BRL128/00
BRL146/00
BRL140/10
LadyShave
Satinelle
SatinShave
LadyShaver série 6000, 8000
Branco
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.