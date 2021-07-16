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SatinShave AdvancedRede de corte

CP0634

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Rede para cabeça de corte de substituição

Esta rede de corte constitui a barreira de proteção entre a sua pele e as unidades de corte da sua depiladora. Para um corte rente e seguro e uma pele suave e macia.

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Produtos compatíveis

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRE719/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRL138/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRL149/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRL159/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRL127/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRL129/00

6000 Series

6000 Series
Depilador para o corpo

BRL128/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Depiladora sem fios com utilização a húmido e a seco

BRL146/00

SatinShave Advanced

SatinShave Advanced
Depiladora de corte elétrica a húmido e a seco

BRL140/10

Verifique a compatibilidade abaixo

Rede para cabeça de corte de substituição

  • LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • LadyShaver série 6000, 8000

  • Branco

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Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

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