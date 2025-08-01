Termos de pesquisa

      Lady Shaver Series 8000 Depiladora sem fios, a húmido e a seco

      BRL159/00

      Corte apurado, mesmo em áreas difíceis de alcançar.

      A nossa Lady Shaver de qualidade superior com uma cabeça flexível e uma luz LED. Merece uma experiência que é tudo menos comum. Esta edição especial para todo o corpo oferece soluções de remoção de pelos para rosto, corpo e linha do biquíni. Testada dermatologicamente.

      Lady Shaver Series 8000 Depiladora sem fios, a húmido e a seco

      Corte apurado, mesmo em áreas difíceis de alcançar.

      Depilação suave. Cuidados verdadeiros. O autocuidado não é egoísta.

      • Luz LED, cabeça flexível
      • Para pernas, corpo e linha do biquíni
      • +6 acessórios
      • Até 100 min. de autonomia
      Remove pelos curtos até 0,2 mm para um barbear suave e uniforme.

      Remove pelos curtos até 0,2 mm para um barbear suave e uniforme.

      Sistema de 3 lâminas com uma cabeça flexível para um corte suave e uniforme, que evita golpes e cortes. Inclui pontas do aparador de dupla face que aparam previamente todos os pelos. A rede de corte com aberturas em forma de diamante foi concebida para cortar pelos aparados previamente de uma só vez.

      A cabeça flexível desliza suavemente pelas suas curvas.

      A cabeça flexível desliza suavemente pelas suas curvas.

      Apresentamos a nossa primeira Philips Lady Shaver com uma cabeça de corte flexível, concebida para as suas curvas.*** A cabeça flexível desliza suavemente pelas curvas para um corte apurado e preciso. Locais de difícil acesso? Não há problema. Move-se com os contornos do seu corpo e uma luz LED ajuda a identificar todos os pelos. Personalize a sua depilação com as duas regulações de velocidade para um maior controlo da velocidade e intensidade da remoção de pelos.

      Luz LED. Encontre. Corte.

      Luz LED. Encontre. Corte.

      Porque a sua pele merece o melhor tratamento. A nova Lady Shaver com luz LED incorporada agarra todos os pelos.

      Menos ardor, menos vermelhidão, mais conforto da pele.**

      Menos ardor, menos vermelhidão, mais conforto da pele.**

      Diga adeus às abrasões e à vermelhidão: 80% das mulheres têm a pele suave e sem irritação após a utilização.** Testado dermatologicamente em peles sensíveis.

      A húmido para o chuveiro. A seco para quando está em movimento.

      A húmido para o chuveiro. A seco para quando está em movimento.

      Adapta-se na perfeição à sua rotina, quer esteja no chuveiro ou em movimento. A húmido ou a seco, a escolha é sua.

      Rápido e fácil. Sem fios. Até 100 minutos de autonomia.

      Rápido e fácil. Sem fios. Até 100 minutos de autonomia.

      Concebida para a forma como o pelo cresce. Depile em ambos os sentidos: Para cima. Para baixo. Feito. Sem fios a atrapalhar, alcance todos os locais sem esforço, desde as axilas, às pernas e aos dedos dos pés. Autonomia de 100 minutos com um carregamento. Sem interrupções.

      Rosto, corpo e linha do biquíni – um conjunto para cuidado completo.

      Rosto, corpo e linha do biquíni – um conjunto para cuidado completo.

      Conjunto de rosto, corpo e linha do biquíni para todos os seus momentos de remoção de pelos. Confiança simplificada. Passo 1: esfolie para remover a pele morta e ajudar a evitar os pelos encravados. Passo 2: apare previamente os pelos mais compridos e corte. Passo 3: utilize a cabeça do aparador da linha do biquíni para retoques. Passo 4: remova os pelos curtos com o dispositivo de remoção de pelos faciais.

      Sem pelos curtos. Sem problemas. Com o dispositivo de remoção de pelos faciais.

      Sem pelos curtos. Sem problemas. Com o dispositivo de remoção de pelos faciais.

      Experimente uma remoção de pelos faciais apurada, mas suave. Concebido para um desempenho ideal, com luz circular total e espelho. Sem pelos curtos. Sem problemas.

      Corte, apare e modele a linha do biquíni com a cabeça aparadora para linha do biquíni.

      Corte, apare e modele a linha do biquíni com a cabeça aparadora para linha do biquíni.

      Personalize a sua rotina da linha do biquíni: apare e modele com confiança, graças à cabeça aparadora para linha do biquíni e ao pente para linha do biquíni incluídos.

      Testado dermatologicamente em peles sensíveis.

      Testado dermatologicamente em peles sensíveis.

      Onde a tecnologia se alia ao cuidado – para uma pele com uma sensação tão agradável quanto o seu aspeto. Concebida para ser delicada e adaptada para cuidados, porque merece uma experiência melhor do que o comum.

      Peças de plástico fabricadas com >55% de plásticos reciclados.

      Peças de plástico fabricadas com >55% de plásticos reciclados.

      Peças de plástico fabricadas com >55% de plásticos reciclados, embalagem à base de papel e sem adaptador na caixa. Uma compra única que dura muitos anos.**** Uma rede de corte, um ano inteiro de depilação sem esforço.

        Bolsa
        Sim
        Cabeça aparadora para linha do biquíni
        Sim
        Pente aparador da linha do biquíni
        Sim
        Pente aparador
        Sim
        Luva esfoliante
        Sim
        Dispositivo de remoção de pelos faciais
        Sim

        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Tempo de carga
         1  hora(s)
        Tempo de funcionamento da bateria
        Até 100 min

        Voltagem
        5 V/7,5 W
        Cabo USB-A
        Sim
        Transformador
        Não

        Regulações de velocidade
        2 regulações
        Luz LED integrada
        Sim

        Garantia de 2 anos
        Sim

        Húmido e seco
        Sim
        Sem cabo
        Sim
        Carregamento
        Carregamento por USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

        Cabeça flexível
        Sim
        Sistema de 3 lâminas
        Sim
        Aparador com pontas arredondadas
        Sim
        Testado dermatologicamente
        Sim

        Pega antideslize
        Sim

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

