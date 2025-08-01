A cabeça flexível desliza suavemente pelas suas curvas.

Apresentamos a nossa primeira Philips Lady Shaver com uma cabeça de corte flexível, concebida para as suas curvas.*** A cabeça flexível desliza suavemente pelas curvas para um corte apurado e preciso. Locais de difícil acesso? Não há problema. Move-se com os contornos do seu corpo e uma luz LED ajuda a identificar todos os pelos. Personalize a sua depilação com as duas regulações de velocidade para um maior controlo da velocidade e intensidade da remoção de pelos.