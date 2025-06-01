Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
BRL129/00
Corte apurado, mesmo em áreas difíceis de alcançar.
A nossa Lady Shaver de qualidade superior com uma cabeça flexível e uma luz LED. Testada dermatologicamente. Concebida para ser suave, desliza suavemente pelas suas curvas para um corte apurado. Porque merece uma experiência que é tudo menos comum.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Sistema de 3 lâminas com uma cabeça flexível para um corte suave e uniforme, que evita golpes e cortes. Inclui pontas do aparador de dupla face que aparam previamente todos os pelos. A rede de corte com aberturas em forma de diamante foi concebida para cortar pelos aparados previamente de uma só vez.
Apresentamos a nossa primeira Philips Lady Shaver com uma cabeça de corte flexível, concebida para as suas curvas.*** A cabeça flexível desliza suavemente pelas curvas para um corte apurado e preciso. Locais de difícil acesso? Não há problema. Move-se com os contornos do seu corpo e uma luz LED ajuda a identificar todos os pelos. Personalize a sua depilação com as duas regulações de velocidade para um maior controlo da velocidade e intensidade da remoção de pelos.
Porque a sua pele merece o melhor tratamento. A nova Lady Shaver com luz LED incorporada agarra todos os pelos.
Diga adeus às abrasões e à vermelhidão: 80% das mulheres têm a pele suave e sem irritação após a utilização.** Testado dermatologicamente em peles sensíveis.
Adapta-se na perfeição à sua rotina, quer esteja no chuveiro ou em movimento. A húmido ou a seco, a escolha é sua.
Concebida para a forma como o pelo cresce. Depile em ambos os sentidos: Para cima. Para baixo. Feito. Sem fios a atrapalhar, alcance todos os locais sem esforço, desde as axilas, às pernas e aos dedos dos pés. Autonomia de 100 minutos com um carregamento. Sem interrupções.
Onde a tecnologia se alia ao cuidado – para uma pele com uma sensação tão agradável quanto o seu aspeto. Concebida para ser delicada e adaptada para cuidados, porque merece uma experiência melhor do que o comum.
Peças de plástico fabricadas com >55% de plásticos reciclados, embalagem à base de papel e sem adaptador na caixa. Uma compra única que dura muitos anos.**** Uma rede de corte, um ano inteiro de depilação sem esforço.
Acessórios
Alimentação elétrica
Especificações técnicas
Características
Assistência
Fácil de utilizar
Performance
Design
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.