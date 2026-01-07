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  • Uma depilação suave para uma pele macia
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Lady Shaver Series 6000Depiladora sem fios com utilização a húmido e a seco

BRL146/00

4.4
| (866) Críticas | 92% recomendam este produto
Uma depilação suave para uma pele macia
Desfrute de uma depilação suave em todo o corpo. A Lady shaver da série 6000 da Philips, conveniente e fácil de utilizar, é adequada para zonas sensíveis e proporciona uma suavidade sem esforço, enquanto cuida da sua pele delicada
Ver todos os benefícios

Uma depilação suave para uma pele macia

  • Cabeça de corte oscilante

  • recarga de 10 horas

  • +7 acessórios

Uma depilação suave

Uma depilação suave

A Lady Shaver da série 6000 da Philips foi concebida para ser suave e confortável para a pele em diferentes zonas do corpo*. 80% dos nossos consumidores confirmam que não apresentam abrasões nem vermelhidão**. Desfrute de uma pele sem pelos sem comprometer o conforto da sua pele

Aparador com pontas arredondadas para um corte suave para a pele

Aparador com pontas arredondadas para um corte suave para a pele

As pontas arredondadas do aparador à frente e atrás da rede de corte fazem com que o dispositivo deslize suavemente sobre a pele. 78% das mulheres concordam que as pontas arredondadas do aparador evitam arranhões***

Cabeça de corte oscilante para um corte rente

Cabeça de corte oscilante para um corte rente

A cabeça de corte oscilante desliza naturalmente pelos contornos do seu corpo, mantendo o contacto com a sua pele para um corte rente

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

866

Críticas

92%

recomendam este produto

07/01/2026

Portugal

Portugal

Excelemte produto

Pequeno e prático de transportar. Excelente corte e rente.

Pontos positivos

Praticidade e portabilidade

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco

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22/12/2025

Portugal

Portugal

muito boa

para quem gosta deste tipo de solução de depilação, é ótima! leve, portátil, muito gira (a estética e a cor são um bónus!) e faz o trabalho.

Pontos positivos

tem luz! leve, portátil, sem fios

Pontos negativos

até agora, nenhuma

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22/12/2025

Portugal

Portugal

Prática, confortável e ideal para o dia a dia

Testei a Lady Shaver Series 8000 e fiquei muito satisfeita com o resultado. É uma depiladora prática e rápida, perfeita para aqueles dias em que queremos resolver tudo sem complicações. A utilização é muito confortável e senti que respeita bem a pele, sem causar irritação. Usei tanto a seco como no banho e em ambas as situações funcionou muito bem. Gostei especialmente da sensação suave que deixa na pele depois da depilação. É fácil de manusear e torna o processo simples e eficaz.

Pontos positivos

Muito prática e fácil de usar Confortável, mesmo em pele sensível Funciona bem a seco e no banho Poupa tempo no dia a dia

Pontos negativos

Até ao momento, não encontrei desvantagens

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Avisos legais

  1. 74%, HUT Alemanha N=49, 2021

  2. HUT Alemanha N=49, 2021

  3. em comparação com a sua Lady shaver atual, HUT Alemanha N=49, 2021