Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Wet & Dry
Para pernas, corpo e linha do biquíni
+ 4 acessórios
Até 80 minutos de autonomia
Sistema de 3 lâminas para um corte suave e uniforme, que evita golpes e cortes. Inclui pontas do aparador de dupla face que aparam previamente todos os pelos. A rede de corte com aberturas em forma de diamante foi concebida para cortar pelos aparados previamente de uma só vez.
Diga adeus às abrasões e à vermelhidão: 80% das mulheres têm a pele suave e sem irritação após a utilização.** Testado dermatologicamente em peles sensíveis.
Adapta-se na perfeição à sua rotina, quer esteja no chuveiro ou em movimento. A húmido ou a seco, a escolha é sua.
Nova
Nova
Nova
4.4
de 5
866
Críticas
92%
recomendam este produto
Dandelion9
07/01/2026
Portugal
Parte da promoção
Excelemte produto
Pequeno e prático de transportar. Excelente corte e rente.
Pontos positivos
Praticidade e portabilidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
nocasssss222
22/12/2025
Portugal
Parte da promoção
muito boa
para quem gosta deste tipo de solução de depilação, é ótima! leve, portátil, muito gira (a estética e a cor são um bónus!) e faz o trabalho.
Pontos positivos
tem luz! leve, portátil, sem fios
Pontos negativos
até agora, nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
RG37
22/12/2025
Portugal
Parte da promoção
Prática, confortável e ideal para o dia a dia
Testei a Lady Shaver Series 8000 e fiquei muito satisfeita com o resultado. É uma depiladora prática e rápida, perfeita para aqueles dias em que queremos resolver tudo sem complicações. A utilização é muito confortável e senti que respeita bem a pele, sem causar irritação. Usei tanto a seco como no banho e em ambas as situações funcionou muito bem. Gostei especialmente da sensação suave que deixa na pele depois da depilação. É fácil de manusear e torna o processo simples e eficaz.
Pontos positivos
Muito prática e fácil de usar Confortável, mesmo em pele sensível Funciona bem a seco e no banho Poupa tempo no dia a dia
Pontos negativos
Até ao momento, não encontrei desvantagens
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco
76,2% concordam, HPT Países Baixos, n = 42, 2025.
em comparação com a sua Lady Shaver atual, HUT Alemanha N = 49, 2021.
com garantia de 2 anos.