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  • Depilar suave e uniforme, mesmo em áreas sensíveis.
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Lady Shaver Series 6000Depiladora sem fios, a húmido e a seco

BRL138/00

4.4
| (866) Críticas | 92% recomendam este produto
Depilar suave e uniforme, mesmo em áreas sensíveis.
Descubra uma depilação suave, rápida e confortável. Depila os pelos até 0,2 mm. Porque a vida é demasiado ocupada para rotinas complicadas de depilação, desfrute de uma depilação sem esforço que se adapta ao seu horário e lhe proporciona conforto para a pele. Testado dermatologicamente.
Ver todos os benefícios

Depilação suave. Cuidados verdadeiros. O autocuidado não é egoísta.

Depilar suave e uniforme, mesmo em áreas sensíveis.

  • Wet & Dry

  • Para pernas, corpo e linha do biquíni

  • + 4 acessórios

  • Até 80 minutos de autonomia

Remove pelos curtos até 0,2 mm para um barbear suave e uniforme.

Remove pelos curtos até 0,2 mm para um barbear suave e uniforme.

Sistema de 3 lâminas para um corte suave e uniforme, que evita golpes e cortes. Inclui pontas do aparador de dupla face que aparam previamente todos os pelos. A rede de corte com aberturas em forma de diamante foi concebida para cortar pelos aparados previamente de uma só vez.

Menos ardor, menos vermelhidão, mais conforto da pele.**

Menos ardor, menos vermelhidão, mais conforto da pele.**

Diga adeus às abrasões e à vermelhidão: 80% das mulheres têm a pele suave e sem irritação após a utilização.** Testado dermatologicamente em peles sensíveis.

A húmido para o chuveiro. A seco para quando está em movimento.

A húmido para o chuveiro. A seco para quando está em movimento.

Adapta-se na perfeição à sua rotina, quer esteja no chuveiro ou em movimento. A húmido ou a seco, a escolha é sua.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

de 5

866

Críticas

92%

recomendam este produto

07/01/2026

Portugal

Portugal

Excelemte produto

Pequeno e prático de transportar. Excelente corte e rente.

Pontos positivos

Praticidade e portabilidade

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Depiladora sem fios, a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

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22/12/2025

Portugal

Portugal

muito boa

para quem gosta deste tipo de solução de depilação, é ótima! leve, portátil, muito gira (a estética e a cor são um bónus!) e faz o trabalho.

Pontos positivos

tem luz! leve, portátil, sem fios

Pontos negativos

até agora, nenhuma

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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22/12/2025

Portugal

Portugal

Prática, confortável e ideal para o dia a dia

Testei a Lady Shaver Series 8000 e fiquei muito satisfeita com o resultado. É uma depiladora prática e rápida, perfeita para aqueles dias em que queremos resolver tudo sem complicações. A utilização é muito confortável e senti que respeita bem a pele, sem causar irritação. Usei tanto a seco como no banho e em ambas as situações funcionou muito bem. Gostei especialmente da sensação suave que deixa na pele depois da depilação. É fácil de manusear e torna o processo simples e eficaz.

Pontos positivos

Muito prática e fácil de usar Confortável, mesmo em pele sensível Funciona bem a seco e no banho Poupa tempo no dia a dia

Pontos negativos

Até ao momento, não encontrei desvantagens

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Avisos legais

  1. 76,2% concordam, HPT Países Baixos, n = 42, 2025.

  2. em comparação com a sua Lady Shaver atual, HUT Alemanha N = 49, 2021.

  3. com garantia de 2 anos.