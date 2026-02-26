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    • Diga adeus aos pelos. Depilação eficaz. Cuidado suave. Diga adeus aos pelos. Depilação eficaz. Cuidado suave. Diga adeus aos pelos. Depilação eficaz. Cuidado suave.

      Epilator Series 8000 Depiladora sem fios, a húmido e a seco

      BRE708/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Diga adeus aos pelos. Depilação eficaz. Cuidado suave.

      A nossa depiladora mais eficiente, para uma pele mais suave. Apresentamos a primeira depiladora do mundo com ProGuide, com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados.

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      Epilator Series 8000 Depiladora sem fios, a húmido e a seco

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      Diga adeus aos pelos. Depilação eficaz. Cuidado suave.

      Sem rotina de remoção de pelos durante até 4 semanas.

      • Wet & Dry
      • Para pernas e corpo
      • Depilação eficiente
      • 3 acessórios no total
      Suavidade até 4 semanas

      Suavidade até 4 semanas

      Desfrute da liberdade de não ter de se preocupar com a rotina de depilação. Já não precisa de esperar que os pelos cresçam: remove pelos 3 vezes mais curtos do que a cera.

      ProGuide. Menos dor, mais conforto da pele*

      ProGuide. Menos dor, mais conforto da pele*

      A primeira depiladora do mundo com ProGuide com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados. O ProGuide aperfeiçoa o seu ângulo de depilação de 75° para obter os melhores resultados e mantém a sua pele apertada para maior conforto. A luz LED de 360° ajuda a detetar e remover mais pelos.

      Eficiente e rápido. Ilumine-os. Veja-os. Agarre-os.

      Eficiente e rápido. Ilumine-os. Veja-os. Agarre-os.

      Resultados rápidos e eficiente com a tecnologia Double Action. Agarra até os pelos mais curtos com pinças cerâmicas. Agarra e remove pelos com apenas 0,5 mm. Sem necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada assegura que nenhum pelo se esconda de si. Termine em menos de 6 minutos nas partes inferiores das pernas.

      100% seguro para o chuveiro

      100% seguro para o chuveiro

      Do duche ao lavatório, depile a húmido ou a seco. A sua escolha, a sua conveniência. A água quente relaxa a sua pele e torna o tratamento mais confortável. A pega com padrões antiderrapantes melhora a forma de segurar no chuveiro.

      Sem esforço. 60 minutos com um carregamento. Sem fios.

      Sem esforço. 60 minutos com um carregamento. Sem fios.

      Tenha bateria durante 60 minutos com um carregamento. Sem interrupções. Sem fios a atrapalhar, alcance todos os locais sem esforço. O novo design inclui um acabamento mate e padrões antiderrapantes para uma melhor forma de segurar no chuveiro.

      Compre uma vez. Utilize durante anos**

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      Uma compra única que dura anos.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Bolsa
        Sim
        Cabeça de depilação
        Sim
        ProGuide
        Sim

      • Alimentação elétrica

        Carregamento
        3 horas
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Carga rápida
        Sim
        Autonomia da bateria
        60 minutos

      • Especificações técnicas

        Voltagem
        5 V / 1,5 A
        Número de pinças
        32
        Cabo USB-A
        Sim
        Velocidade da ação de arranque 1
        64 000 por minuto
        Velocidade da ação de arranque 2
        70 400 por minuto
        Transformador
        Não

      • Características

        Regulações de velocidade
         2
        Sem cabo
        Sim

      • Fácil de utilizar

        Wet & Dry
        Sim
        Luz LED
        Sim

      Badge-D2C

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