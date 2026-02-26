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BRE708/00
Diga adeus aos pelos. Depilação eficaz. Cuidado suave.
A nossa depiladora mais eficiente, para uma pele mais suave. Apresentamos a primeira depiladora do mundo com ProGuide, com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Desfrute da liberdade de não ter de se preocupar com a rotina de depilação. Já não precisa de esperar que os pelos cresçam: remove pelos 3 vezes mais curtos do que a cera.
A primeira depiladora do mundo com ProGuide com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados. O ProGuide aperfeiçoa o seu ângulo de depilação de 75° para obter os melhores resultados e mantém a sua pele apertada para maior conforto. A luz LED de 360° ajuda a detetar e remover mais pelos.
Resultados rápidos e eficiente com a tecnologia Double Action. Agarra até os pelos mais curtos com pinças cerâmicas. Agarra e remove pelos com apenas 0,5 mm. Sem necessidade de pressionar. Basta deslizar. A luz LED integrada assegura que nenhum pelo se esconda de si. Termine em menos de 6 minutos nas partes inferiores das pernas.
Do duche ao lavatório, depile a húmido ou a seco. A sua escolha, a sua conveniência. A água quente relaxa a sua pele e torna o tratamento mais confortável. A pega com padrões antiderrapantes melhora a forma de segurar no chuveiro.
Tenha bateria durante 60 minutos com um carregamento. Sem interrupções. Sem fios a atrapalhar, alcance todos os locais sem esforço. O novo design inclui um acabamento mate e padrões antiderrapantes para uma melhor forma de segurar no chuveiro.
Uma compra única que dura anos.
Acessórios
Alimentação elétrica
Especificações técnicas
Características
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