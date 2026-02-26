ProGuide. Menos dor, mais conforto da pele*

A primeira depiladora do mundo com ProGuide com visibilidade de 360° para resultados eficientes e delicados. O ProGuide aperfeiçoa o seu ângulo de depilação de 75° para obter os melhores resultados e mantém a sua pele apertada para maior conforto. A luz LED de 360° ajuda a detetar e remover mais pelos.