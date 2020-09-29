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Descontinuado
com Natural MICROtec
O hidratante para a barba NIVEA FOR MEN é aplicado directamente na sua pele.
Basta bombear directamente o hidratante para a barba NIVEA FOR MEN da recarga para a máquina de barbear NIVEA FOR MEN.
4.5
de 5
104
Críticas
96%
recomendam este produto
29/09/2020
Portugal
excelente
Porque considero um bom produto, as cabeças deslizam suavemente sobre a pele.
Pontos positivos
Não causa irritação e deixa a pele macia
Pontos negativos
Não encontro recargas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS800/04 Hidratante para a barba
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS800/04 Hidratante para a barba
Mattybm
26/11/2018
Portugal
Philips NIVEA Hidratante para a barba HS800/03
Estou utilizando este barbeador com o hidratante da Nivea há cerca de 5 anos e estou muito satisfeito, porem o barbeador não existe no mercado para comprar e o creme hidratante não esta mais disponível no Brasil, estou procurando a formula do produto para enviar para preparação em farmácia de manipulação, Vocês pode me ajudar ? Grato. Matty.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS800/03 Shaving conditioner
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS800/03 Shaving conditioner
E6D7S2A1X0C54HP0
01/09/2013
España
Este producto tiene unas cualidades excelentes
Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS800/04 Acondicionador para afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS800/04 Acondicionador para afeitado