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  • Hidratante para a barba
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Descontinuado

NIVEAHidratante para a barba

HS800/04

4.5
| (104) Críticas | 96% recomendam este produto
Hidratante para a barba
Loção hidratante para a barba para a sua máquina de barbear Philips NIVEA FOR MEN. A fórmula é enriquecida com camomila e vitaminas para cuidar da sua pele e proporcionar uma aparência saudável.
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Exclusivo para a Série HS8000 NIVEA FOR MEN da Philips

Hidratante para a barba

  • com Natural MICROtec

Sist aplicação hidratante NIVEA FOR MEN

Sist aplicação hidratante NIVEA FOR MEN

O hidratante para a barba NIVEA FOR MEN é aplicado directamente na sua pele.

Sist. encher com depósito integrado

Sist. encher com depósito integrado

Basta bombear directamente o hidratante para a barba NIVEA FOR MEN da recarga para a máquina de barbear NIVEA FOR MEN.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

104

Críticas

96%

recomendam este produto

29/09/2020

Portugal

Portugal

excelente

Porque considero um bom produto, as cabeças deslizam suavemente sobre a pele.

Pontos positivos

Não causa irritação e deixa a pele macia

Pontos negativos

Não encontro recargas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS800/04 Hidratante para a barba

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS800/04 Hidratante para a barba

26/11/2018

Portugal

Portugal

Philips NIVEA Hidratante para a barba HS800/03

Estou utilizando este barbeador com o hidratante da Nivea há cerca de 5 anos e estou muito satisfeito, porem o barbeador não existe no mercado para comprar e o creme hidratante não esta mais disponível no Brasil, estou procurando a formula do produto para enviar para preparação em farmácia de manipulação, Vocês pode me ajudar ? Grato. Matty.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS800/03 Shaving conditioner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS800/03 Shaving conditioner

01/09/2013

España

España

Este producto tiene unas cualidades excelentes

Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS800/04 Acondicionador para afeitado

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