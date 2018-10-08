Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Back to Routine
20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
Stand de carregar e encher
O hidratante para a barba NIVEA FOR MEN é aplicado directamente na sua pele.
Basta bombear directamente o hidratante para a barba NIVEA FOR MEN da recarga para a máquina de barbear NIVEA FOR MEN.
O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente às curvas do seu rosto e ajuda a proteger contra irritações de pele.
4.0
de 5
48
Críticas
81%
recomendam este produto
Car95
08/10/2018
Portugal
Este produto possui excelentes características
Não se compreende porque é que a Philips não comercializa este produto. É pena. Pois nem as cabeças se encontram no mercado. Tenho quatro máquinas da marca, pois a de melhor desempenho é a que retiraram do mercado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN
dlaliena
05/04/2016
España
La mejor afeitadora que he tenido.
Esta afeitadora es la mejor que he tenido. No hay ningún pero. Se limpia con agua, suaviza y apura hasta el extremo. Rapidez y seguridad. No cortes ni rozaduras, ni escoceduras tampoco. Como el primer día, a pesar de los años transcurridos. La recomiendo sin dudarlo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
fjim14
03/10/2012
España
perfecta para afeitar la cabeza
La mejor que he tenido de momento para afeitar la cabeza por completo, al poder hacer presion directa en las cuchillas se apura al maximo. es una pena que ya no este en el mercado, me he tenido que cambiar a braum
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.