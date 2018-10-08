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NIVEAMáquina de barbear NIVEA FOR MEN

HS8060/24

4
| (48) Críticas | 81% recomendam este produto
Barbear suave, pele saudável
O hidratante para a barba NIVEA FOR MEN é aplicado directamente na sua pele para um barbear hidratado e suave. A fórmula está enriquecida com vitaminas e camomila para hidratar a sua pele e proporcionar-lhe um aspecto saudável.
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Sist aplicação hidratante NIVEA FOR MEN

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Sist. encher com depósito integrado

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O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente às curvas do seu rosto e ajuda a proteger contra irritações de pele.

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Críticas

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4.0

de 5

48

Críticas

81%

recomendam este produto

08/10/2018

Portugal

Portugal

Este produto possui excelentes características

Não se compreende porque é que a Philips não comercializa este produto. É pena. Pois nem as cabeças se encontram no mercado. Tenho quatro máquinas da marca, pois a de melhor desempenho é a que retiraram do mercado.

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Esta avaliação foi feita para HS8060/24 Máquina de barbear NIVEA FOR MEN

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05/04/2016

España

España

La mejor afeitadora que he tenido.

Esta afeitadora es la mejor que he tenido. No hay ningún pero. Se limpia con agua, suaviza y apura hasta el extremo. Rapidez y seguridad. No cortes ni rozaduras, ni escoceduras tampoco. Como el primer día, a pesar de los años transcurridos. La recomiendo sin dudarlo.

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03/10/2012

España

España

perfecta para afeitar la cabeza

La mejor que he tenido de momento para afeitar la cabeza por completo, al poder hacer presion directa en las cuchillas se apura al maximo. es una pena que ya no este en el mercado, me he tenido que cambiar a braum

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 