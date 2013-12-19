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  • Barbear suave, pele saudável
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  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
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  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável
  • Barbear suave, pele saudável

Descontinuado

NIVEAMáquina de barbear NIVEA FOR MEN

HS8440/23

4.1
| (153) Críticas | 87% recomendam este produto
Barbear suave, pele saudável
A máquina de barbear eléctrica da Philips segue suavemente os contornos do seu rosto para um barbear rente e os anéis possuem um padrão para esticar e levantar que prepara a sua pele para um óptimo barbear. A nova loção protege a sua pele contra irritações.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Hidrata a sua pele durante o barbear

Barbear suave, pele saudável

  • aparador de precisão

Hidrate a sua pele durante o barbear

Hidrate a sua pele durante o barbear

A loção NIVEA FOR MEN é espalhada através das cabeças de corte directamente sobre a pele, hidratando-a enquanto a barbeia. A loção contém Natural Microtec ™, que protege a sua pele contra irritações.

Segue suavemente os contornos da sua cara

Segue suavemente os contornos da sua cara

Segue suavemente os contornos do rosto para um barbear rente, mesmo em zonas de difícil alcance

Sistema de esticar e levantar para um óptimo barbear

Sistema de esticar e levantar para um óptimo barbear

Cabeças de corte com anéis exclusivos que esticam e levantam o pêlo, contribuindo para um óptimo barbear

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

153

Críticas

87%

recomendam este produto

19/12/2013

España

España

Muy buen producto, un poco más caro que la competencia, pero de mucha mejor calidad. Garantía de por vida y calidad asegurada.

Sin duda alguna, tras más de cuatro maquinas de afeitar Philips sabía que lo más complicado era elegir el modelo entre todos los que tienen, porque el éxito en la compra estaba garantizado. Si el precio puede parecer un problema es porque no se tiene en cuenta la satisfacción contínua que produce su gran calidad de afeitado durante toda la vida. El único mantenimiento que le he hecho ha sido cambiar los cabezales a los tres años, para asegurarme un afeitado como el primer día. La batería sigue durando una barbaridad y todos los complementos siguen estando como nuevos. Sin duda alguna una gran relación calidad-precio, también acorde con el servicio que la marca ofrece.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

15/05/2012

España

España

Producto sobresaliente

Esta afeitadora es excelente, facil de manejar, gran diseño y acabado y un afeitado perfecto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Pontos positivos

Brilliant design does a perfect job.

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 