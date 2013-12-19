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Descontinuado
aparador de precisão
A loção NIVEA FOR MEN é espalhada através das cabeças de corte directamente sobre a pele, hidratando-a enquanto a barbeia. A loção contém Natural Microtec ™, que protege a sua pele contra irritações.
Segue suavemente os contornos do rosto para um barbear rente, mesmo em zonas de difícil alcance
Cabeças de corte com anéis exclusivos que esticam e levantam o pêlo, contribuindo para um óptimo barbear
4.1
de 5
153
Críticas
87%
recomendam este produto
Harward51
19/12/2013
España
Muy buen producto, un poco más caro que la competencia, pero de mucha mejor calidad. Garantía de por vida y calidad asegurada.
Sin duda alguna, tras más de cuatro maquinas de afeitar Philips sabía que lo más complicado era elegir el modelo entre todos los que tienen, porque el éxito en la compra estaba garantizado. Si el precio puede parecer un problema es porque no se tiene en cuenta la satisfacción contínua que produce su gran calidad de afeitado durante toda la vida. El único mantenimiento que le he hecho ha sido cambiar los cabezales a los tres años, para asegurarme un afeitado como el primer día. La batería sigue durando una barbaridad y todos los complementos siguen estando como nuevos. Sin duda alguna una gran relación calidad-precio, también acorde con el servicio que la marca ofrece.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Grunfos15
15/05/2012
España
Producto sobresaliente
Esta afeitadora es excelente, facil de manejar, gran diseño y acabado y un afeitado perfecto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN
onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Pontos positivos
Brilliant design does a perfect job.
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.