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Descontinuado

NIVEAcabeças de corte

HS85/60

3.9

| (159) Críticas

Mantenha um barbear rente

Num período de um ano, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 4,5 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear anualmente para melhores resultados.

Ver todos os benefícios

Substitua as cabeças de corte a cada 12 meses para melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • NIVEA FOR MEN

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Sistema Flex Tracker

Sistema Flex Tracker

O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente às curvas do seu rosto e ajuda a proteger contra irritações de pele.

Anéis deslizantes

Anéis deslizantes

As cabeças de corte possuem anéis deslizantes exclusivos para que a máquina deslize de forma mais suave sobre o seu rosto.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

159

Críticas

02/09/2016

España

España

Una pena que no haya cuchillas de repuesto

La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

05/06/2013

España

España

hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta

espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

04/01/2012

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

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