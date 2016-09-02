Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HS85/60
Mantenha um barbear rente
Num período de um ano, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 4,5 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear anualmente para melhores resultados.
NIVEA FOR MEN
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente às curvas do seu rosto e ajuda a proteger contra irritações de pele.
As cabeças de corte possuem anéis deslizantes exclusivos para que a máquina deslize de forma mais suave sobre o seu rosto.
3.9
de 5
159
Críticas
IAM63
02/09/2016
España
Una pena que no haya cuchillas de repuesto
La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads
tosterone2013
05/06/2013
España
hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta
espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads
04/01/2012
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads