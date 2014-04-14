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Descontinuado
HTB7255D/12
Desfrute de filmes e música com um som perfeito
O novo sistema de cinema em casa 2.1 com Blu-ray 3D HTB7255D da Philips fornece uma nitidez incomparável da reprodução de áudio e uma experiência de som surround verdadeiramente convincente. Por isso, prepare-se para enriquecer os seus filmes e música favoritos com novas dimensões.
Amplificador de Classe D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi integrado e Bluetooth®
500 W
Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro da forma como este deve ser ouvido e como o artista ou o realizador o concebeu! O Crystal Clear Sound reproduz a fonte de som - independentemente de ser um filme de acção, um musical ou um espectáculo ao vivo - de forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. Os sistemas de cinema em casa da Philips com Crystal Clear Sound mantêm o processamento de áudio num nível mínimo, preservando a pureza do conteúdo de áudio original. O resultado é uma maior precisão sonora oferecida aos seus ouvidos.
O novo motor CinemaPerfect HD da Philips oferece Quad Full HD para a melhor reprodução de vídeo de sempre. O motor inteligente torna as imagens mais nítidas e reduz o ruído produzido quando o vídeo é comprimido para o formato MPEG. Com o processamento melhorado do aumento da resolução, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.
Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.
3.3
de 5
6
Críticas
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
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Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
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DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Comprador verificado
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Pontos positivos
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Pontos negativos
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Esta avaliação foi feita para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Data de utilização 2019-03-08
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