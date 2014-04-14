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Descontinuado

Sistema de cinema em casa 2.1 com Blu-ray 3D

HTB7255D/12

3.3

| (6) Críticas

Desfrute de filmes e música com um som perfeito

O novo sistema de cinema em casa 2.1 com Blu-ray 3D HTB7255D da Philips fornece uma nitidez incomparável da reprodução de áudio e uma experiência de som surround verdadeiramente convincente. Por isso, prepare-se para enriquecer os seus filmes e música favoritos com novas dimensões.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Desfrute de filmes e música com um som perfeito

  • Amplificador de Classe D

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi integrado e Bluetooth®

  • 500 W

Crystal Clear Sound para som nítido e detalhado maravilhoso

Crystal Clear Sound para som nítido e detalhado maravilhoso

Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro da forma como este deve ser ouvido e como o artista ou o realizador o concebeu! O Crystal Clear Sound reproduz a fonte de som - independentemente de ser um filme de acção, um musical ou um espectáculo ao vivo - de forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. Os sistemas de cinema em casa da Philips com Crystal Clear Sound mantêm o processamento de áudio num nível mínimo, preservando a pureza do conteúdo de áudio original. O resultado é uma maior precisão sonora oferecida aos seus ouvidos.

CinemaPerfect HD para reprodução de vídeo em resolução ultra alta

CinemaPerfect HD para reprodução de vídeo em resolução ultra alta

O novo motor CinemaPerfect HD da Philips oferece Quad Full HD para a melhor reprodução de vídeo de sempre. O motor inteligente torna as imagens mais nítidas e reduz o ruído produzido quando o vídeo é comprimido para o formato MPEG. Com o processamento melhorado do aumento da resolução, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.3

de 5

6

Críticas

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

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Esta avaliação foi feita para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

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02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

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08/03/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Pontos positivos

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Pontos negativos

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Esta avaliação foi feita para HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Data de utilização 2019-03-08

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Data de utilização 2019-03-08

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